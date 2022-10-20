Может ли Беларусь вступить в войну? Лукашенко будет сопротивляться до последнего, но его шантажируют лишением жизни – Юрий Швец

"Ну, "батька" все понял. Он хоть и картофельный фюрер, но не дурак. Он будет сопротивляться до последнего. Но там есть аргумент, против которого ему трудно устоять. То есть его могут просто лишить связи его бренного тела с внешним миром. Могут перерубить вот эту жизненную трубку – и его не станет", - сказал он.

Швец выразил уверенность, что Лукашенко этим шантажируют.

"То есть: "Или ты сделаешь то, что мы захотим... Иначе все. Для тебя все". То есть он проводит различные маневры, придумывает различные аргументы для Путина. Я вижу вот то, что сейчас происходит... Он же громадное количество техники, боеприпасов, которые у него есть, отдает Путину. Даже если бы белорусские вооруженные силы захотели – чем они будут вторгаться в Украину и чем они там будут воевать? Вот это они замутили идею создания совместных боевых подразделений. Но это так, это, видимо, отжал Лукашенко эту идею. Типа Путин говорит: "Давай посылай своих в бой". А тот говорит: "А давайте совместное подразделение сделаем". Пока они будут делать, туда-сюда... То есть это для него, с моей точки зрения, опять-таки, вариант затянуть время – а там посмотрим. Потому что лично я не верю в боеспособность этих подразделений. Ну просто не верю", – сказал бывший разведчик.

Юрий Швец: Путин – это лох, который попал в сложную ситуацию. У меня впечатление, что Эрдоган сейчас пытается потрясти лоха. Читайте полную версию интервью

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