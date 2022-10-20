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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Может ли Беларусь вступить в войну? Лукашенко будет сопротивляться до последнего, но его шантажируют лишением жизни – Юрий Швец

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Швец заявил, что Лукашенко "придумывает различные аргументы" для Путина
Швец заявил, что Лукашенко "придумывает различные аргументы" для Путина
Фото: EPA

Александр Лукашенко, считающий себя президентом Беларуси, будет до последнего сопротивляться вступлению страны в войну Росссии против Украины, считает проживающий в США бывший советский разведчик и сокурсник президента РФ Владимира Путина по Институту КГБ Юрий Швец. Об этом он заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Ну, "батька" все понял. Он хоть и картофельный фюрер, но не дурак. Он будет сопротивляться до последнего. Но там есть аргумент, против которого ему трудно устоять. То есть его могут просто лишить связи его бренного тела с внешним миром. Могут перерубить вот эту жизненную трубку – и его не станет", - сказал он.

Швец выразил уверенность, что Лукашенко этим шантажируют.

"То есть: "Или ты сделаешь то, что мы захотим... Иначе все. Для тебя все". То есть он проводит различные маневры, придумывает различные аргументы для Путина. Я вижу вот то, что сейчас происходит... Он же громадное количество техники, боеприпасов, которые у него есть, отдает Путину. Даже если бы белорусские вооруженные силы захотели – чем они будут вторгаться в Украину и чем они там будут воевать? Вот это они замутили идею создания совместных боевых подразделений. Но это так, это, видимо, отжал Лукашенко эту идею. Типа Путин говорит: "Давай посылай своих в бой". А тот говорит: "А давайте совместное подразделение сделаем". Пока они будут делать, туда-сюда... То есть это для него, с моей точки зрения, опять-таки, вариант затянуть время – а там посмотрим. Потому что лично я не верю в боеспособность этих подразделений. Ну просто не верю", – сказал бывший разведчик.

Юрий Швец: Путин – это лох, который попал в сложную ситуацию. У меня впечатление, что Эрдоган сейчас пытается потрясти лоха. Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов. После этого с территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты.

Совету нацбезопасности и обороны Украины известно, что президент России Владимир Путин ежедневно оказывает давление на Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.

4 октября Лукашенко прямо признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства". Развертывание, по словам Лукашенко, началось 8 октября. Помощник министра обороны Беларуси по международному военному сотрудничеству Валерий Ревенко заявил, что в РБ прибудет около 9 тыс. российских военных.

11 октября Лукашенко объявил в Беларуси проверку боеготовности вооруженных сил. По данным белорусского издания "Наша Ніва", под прикрытием этой проверки будет проводиться скрытая мобилизация.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, Александр Лукашенко, Юрий Швец, война России против Украины
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