Золкин: ​Какую погоду может сделать белорусская армия в войне в Украине? А вот если часть из них поедет назад "200-ми" – это в Беларуси может сделать погоду

Золкин отметил, что пленных белорусов у него "не было еще, к счастью", и он надеется, что и не будет.

"Обращаюсь ко всем белорусам: по возможности делать все возможное, чтобы никогда не пойти сюда, не умереть и никого не убить. Потому что это вам абсолютно не нужно. Это не то чтобы не ваша война – это вообще преступная война, но вы к этой войне никаким боком вообще не относитесь. Вот что нужно сказать белорусам", – подчеркнул он.

Блогер обратил внимание на небольшую численность белорусских вооруженных сил.

"Все же Беларусь – если с чисто технической точки зрения – там армия, по-моему, 65 тыс. человек. Я прошу прощения: какую погоду может сделать такая армия?" – отмечает он.

При этом всех своих военных белорусское руководство в Украину в случае вторжения направить не сможет, считает Золкин.

"Ну тысяч 10 он [считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко] может отправить. Тысяч 10 не сыграют никакой роли, не сделают никакой погоды в этой войне. А вот если эти 10 тыс. поедут составом обратно в Беларусь, а часть из них, безусловно, поедут "200-ми" и "300-ми" – вот это как раз в Беларуси и может сделать погоду. Потому что там увидят, прочувствуют, поймут – и начнут задавать вопросы, которые лукашенковскому режиму совсем не нужны", – допустил он.

Блогер считает вероятность такого развития событий главным сдерживающим фактором для Лукашенко.

"То есть Лукашенко их сюда не отправит не потому, что он не хочет участвовать в этой войне, не потому, что он жалеет их, и тем более не потому, что он жалеет нас, а потому что это угрожает напрямую его режиму. И поэтому он сейчас пытается одним своим задом усидеть – я уже не знаю – на скольких стульях", – заключил Золкин.

Золкин: Мобилизованные звонят из России, чтобы узнать, как сдаться в плен и выжить. Телефонные линии обрываются. Полный текст интервью

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