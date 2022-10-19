Золкин: ​Какую погоду может сделать белорусская армия в войне в Украине? А вот если часть из них поедет назад "200-ми" – это в Беларуси может сделать погоду

Золкин отметил, что пленных белорусов у него "не было еще, к счастью", и он надеется, что и не будет.
"Обращаюсь ко всем белорусам: по возможности делать все возможное, чтобы никогда не пойти сюда, не умереть и никого не убить. Потому что это вам абсолютно не нужно. Это не то чтобы не ваша война – это вообще преступная война, но вы к этой войне никаким боком вообще не относитесь. Вот что нужно сказать белорусам", – подчеркнул он.
Блогер обратил внимание на небольшую численность белорусских вооруженных сил.
"Все же Беларусь – если с чисто технической точки зрения – там армия, по-моему, 65 тыс. человек. Я прошу прощения: какую погоду может сделать такая армия?" – отмечает он.
При этом всех своих военных белорусское руководство в Украину в случае вторжения направить не сможет, считает Золкин.
"Ну тысяч 10 он [считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко] может отправить. Тысяч 10 не сыграют никакой роли, не сделают никакой погоды в этой войне. А вот если эти 10 тыс. поедут составом обратно в Беларусь, а часть из них, безусловно, поедут "200-ми" и "300-ми" – вот это как раз в Беларуси и может сделать погоду. Потому что там увидят, прочувствуют, поймут – и начнут задавать вопросы, которые лукашенковскому режиму совсем не нужны", – допустил он.
Блогер считает вероятность такого развития событий главным сдерживающим фактором для Лукашенко.
"То есть Лукашенко их сюда не отправит не потому, что он не хочет участвовать в этой войне, не потому, что он жалеет их, и тем более не потому, что он жалеет нас, а потому что это угрожает напрямую его режиму. И поэтому он сейчас пытается одним своим задом усидеть – я уже не знаю – на скольких стульях", – заключил Золкин.
Золкин: Мобилизованные звонят из России, чтобы узнать, как сдаться в плен и выжить. Телефонные линии обрываются. Полный текст интервью
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов. После этого с территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты.
Совету нацбезопасности и обороны Украины известно, что президент России Владимир Путин ежедневно оказывает давление на Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.
4 октября Лукашенко прямо признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства". Развертывание, по словам Лукашенко, началось 8 октября. Помощник министра обороны Беларуси по международному военному сотрудничеству Валерий Ревенко заявил, что в РБ прибудет около 9 тыс. российских военных.
11 октября Лукашенко объявил в Беларуси проверку боеготовности вооруженных сил. По данным белорусского издания "Наша Ніва", под прикрытием этой проверки будет проводиться скрытая мобилизация.