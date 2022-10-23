Ночью оккупанты обстреливали Никопольский район – глава Днепропетровской ОВА

"Обстреляли из РСЗО и тяжелой артиллерии Марганецкую общину. Люди не пострадали. Масштабы разрушений выясняются", – написал он.

Резниченко добавил, что остальные районы "провели ночь под звуки сирены".

"Но обошлось без атак. И в эту минуту спокойно", – отметил глава ОВА.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.