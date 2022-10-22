Ночью оккупанты вновь обстреляли Никопольский район – глава Днепропетровской ОВА

Войска РФ обстреляли Марганецкую и Никопольскую общины Никопольского района. По предварительной информации, пострадавших нет.

"Больше всего пострадал Никополь. По нему враг бил из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии. В городе повреждены более 20 домов и несколько газопроводов. Оборваны линии электропередач. Почти 1000 семей осталось без света. Энергетики уже чинят сети", – написал глава ОВА.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.