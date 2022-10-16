Число пострадавших в результате ночного обстрела россиянами Никополя возросло до шести человек, двое госпитализированы – Кирилл Тимошенко

По его словам, ночью город обстреляли 30 раз из ствольной артиллерии, также зафиксировано около 50 прилетов из реактивной системы залпового огня "Град".
Из шести раненых двое госпитализированы.
"Обстрелы уничтожили котельную городского дворца культуры, повреждены лицей, кафе, маркеты, промышленные предприятия, отделения "Укрпошти". Россияне обстреляли и три девятиэтажки, 21 частный дом, повредили пять линий электропередач и многие другие объекты. Террористы", – написал Тимошенко.
Он отметил, что службы начали восстановительные работы там, где это возможно.
Ранее было известно об одном пострадавшем.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.