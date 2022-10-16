Число пострадавших в результате ночного обстрела россиянами Никополя возросло до шести человек, двое госпитализированы – Кирилл Тимошенко

Никополь войска РФ обстреляли из "Градов" и артиллерии Фото: ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegram

По его словам, ночью город обстреляли 30 раз из ствольной артиллерии, также зафиксировано около 50 прилетов из реактивной системы залпового огня "Град".

Из шести раненых двое госпитализированы.

"Обстрелы уничтожили котельную городского дворца культуры, повреждены лицей, кафе, маркеты, промышленные предприятия, отделения "Укрпошти". Россияне обстреляли и три девятиэтажки, 21 частный дом, повредили пять линий электропередач и многие другие объекты. Террористы", – написал Тимошенко.

Он отметил, что службы начали восстановительные работы там, где это возможно.

Ранее было известно об одном пострадавшем.

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