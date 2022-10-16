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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате обстрела Никополя ранен мужчина, в городе возникло несколько пожаров – ОВА

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В результате обстрелов в Никополе повреждены почти 30 многоэтажных и частных домов
В результате обстрелов в Никополе повреждены почти 30 многоэтажных и частных домов
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА / Telegram

Российские оккупанты прошедшей ночью обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Об этом 16 октября в Telegram сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Россияне не давали Никопольскому району покоя и этой ночью. Били из "Градов" и тяжелой артиллерии по двум общинам – Никопольской и Марганецкой. Горячее всего было в Никополе. Туда прилетели более 40 российских снарядов. Ранен 47-летний мужчина", – написал Резниченко.

Обстрел города привел к нескольким пожарам. Их уже ликвидировали.

Также в Никополе повреждены почти 30 многоэтажных и частных домов, промышленное предприятие, автомобили, несколько газопроводов и линий электропередач. Более 1500 семей остались без света. Энергетики уже занимаются ремонтом электросетей.

В Марганецкой общине обошлось без пострадавших.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.

Теги: Россия, Украина, пожар, Днепропетровская область, Никополь, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, российские оккупанты
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