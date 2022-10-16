В результате обстрела Никополя ранен мужчина, в городе возникло несколько пожаров – ОВА

В результате обстрелов в Никополе повреждены почти 30 многоэтажных и частных домов Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА / Telegram

"Россияне не давали Никопольскому району покоя и этой ночью. Били из "Градов" и тяжелой артиллерии по двум общинам – Никопольской и Марганецкой. Горячее всего было в Никополе. Туда прилетели более 40 российских снарядов. Ранен 47-летний мужчина", – написал Резниченко.

Обстрел города привел к нескольким пожарам. Их уже ликвидировали.

Также в Никополе повреждены почти 30 многоэтажных и частных домов, промышленное предприятие, автомобили, несколько газопроводов и линий электропередач. Более 1500 семей остались без света. Энергетики уже занимаются ремонтом электросетей.

В Марганецкой общине обошлось без пострадавших.

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