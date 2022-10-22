Оккупанты атаковали Никопольский район из РСЗО, трое человек ранены – ОГА

Оккупанты ударили из ракетных систем залпового огня по Червоногригорьевской общине. Предварительно ранены три человека. Все сейчас находятся в больнице.

Также в результате удара пострадали жилые дома.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.