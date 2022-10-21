В Кривом Роге отключили свет коммерсантам, которые не экономили электроэнергию

"Как я и предупреждал, правила экономии электроэнергии в Кривом Роге будут контролироваться максимально жестко. Вчера с 17.00 до глубокой ночи 19 сводных бригад, включавших представителей правоохранительных органов, патрулировали улицы города во всех без исключения районах. Несмотря на предписания отключить наружную рекламу и иллюминацию на всех объектах бизнеса, нашлись те, кто решил, что наше общее дело по содержанию "энергетического фронта" их не касается. Разговор был коротким, а в основном даже без разговоров бригады принудительно отключили от электроснабжения 70 коммерческих объектов", – написал он.

Вилкул предупредил, что бригады продолжат работу 21 октября и в последующие дни, пока будет действовать режим строгой экономии. Он поблагодарил тех, кто прислушался к рекомендациям и снизил потребление электричества.