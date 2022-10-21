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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Кривом Роге отключили свет коммерсантам, которые не экономили электроэнергию

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Нарушителям режима экономии отключили электричество
Нарушителям режима экономии отключили электричество
Фото: Олександр Вілкул / Telegram

Коммерческие объекты в Кривом Роге Запорожской области, которые не выключили световую наружную рекламу в часы пиковой нагрузки на энергосистемы, отключили от электроснабжения. Об этом 21 октября сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram.

"Как я и предупреждал, правила экономии электроэнергии в Кривом Роге будут контролироваться максимально жестко. Вчера с 17.00 до глубокой ночи 19 сводных бригад, включавших представителей правоохранительных органов, патрулировали улицы города во всех без исключения районах. Несмотря на предписания отключить наружную рекламу и иллюминацию на всех объектах бизнеса, нашлись те, кто решил, что наше общее дело по содержанию "энергетического фронта" их не касается. Разговор был коротким, а в основном даже без разговоров бригады принудительно отключили от электроснабжения 70 коммерческих объектов", – написал он.

Вилкул предупредил, что бригады продолжат работу 21 октября и в последующие дни, пока будет действовать режим строгой экономии. Он поблагодарил тех, кто прислушался к рекомендациям и снизил потребление электричества.

Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября РФ нанесла около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией по 16 областям Украины и по Киеву.

В результате обстрелов повреждена треть украинских электростанций, сообщал 18 октября президент Украины Владимир Зеленский.

Он призвал украинцев экономить электроэнергию в часы пиковых нагрузок на энергосистему – с 17.00 до 23.00.

Теги: Александр Вилкул, Кривой Рог, электричество, Запорожская область, электроэнергия
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