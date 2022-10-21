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"Укрэнерго" объявила о введении ограничений потребления электроэнергии в Киеве и четырех областях

Диспетчерский центр вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях, отметили в "Укрэнерго"
Диспетчерский центр вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях, отметили в "Укрэнерго"
Фото: depositphotos.com

Из-за резкого роста уровня потребления электроэнергии 21 октября НЭК "Укрэнерго" ввела ограничения на потребление электроэнергии в Киеве и четырех регионах Украины.

Об этом сообщается в Facebook НЭК.

"Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях, – говорится в сообщении. – Это поможет снизить нагрузку на электросети и даст энергетикам время для ремонта поврежденного террористическими атаками оборудования".

Диспетчеры НЭК принимают решение о временном отключении, если в каком-то регионе они видят возрастающее потребление, а в ближайшее время туда невозможно доставить больше электроэнергии из-за нанесенных Россией разрушений энергетической инфраструктуры, напомнили в компании.

https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/pfbid02KTqejB6xFB3f7okd8Atbi9Np1fU3daVjqFm7F6CRNBwLgfM22U998ASqiugHk4Vcl

Накануне в "Укрэнерго" предупредили, что 21 октября отключения электроэнергии могут быть по всей территории Украины.

Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, отмечали в Минэнерго 19 октября.

18 октября президент Украины Владимир Зеленский призывал украинцев экономить электроэнергию в часы пиковых нагрузок на энергосистему – с 17.00 до 23.00. После того, как 19 октября оккупанты атаковали объект энергетической инфраструктуры в Винницкой области и нанесли ракетный удар по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области, в Украине начались массовые отключения электроэнергии.

Днем 20 октября "Укрэнерго" обращалось к жителям Киева, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областей с просьбой срочно снизить потребление электроэнергии.

Кроме того, замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко просил украинцев ограничить использование электроэнергии с 7.00 до 23.00.

Теги: Россия, Киев, Украина, Укрэнерго, Киевская область, Житомирская область, электроэнергия, Черниговская область, Черкасская область, отключение света, обстрелы, веерные отключения, ограничения, разрушения, инфраструктура, энергосистема
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