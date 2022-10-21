"Укрэнерго" объявила о введении ограничений потребления электроэнергии в Киеве и четырех областях

Диспетчерский центр вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях, отметили в "Укрэнерго" Фото: depositphotos.com

Об этом сообщается в Facebook НЭК.

"Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях, – говорится в сообщении. – Это поможет снизить нагрузку на электросети и даст энергетикам время для ремонта поврежденного террористическими атаками оборудования".

Диспетчеры НЭК принимают решение о временном отключении, если в каком-то регионе они видят возрастающее потребление, а в ближайшее время туда невозможно доставить больше электроэнергии из-за нанесенных Россией разрушений энергетической инфраструктуры, напомнили в компании.

Накануне в "Укрэнерго" предупредили, что 21 октября отключения электроэнергии могут быть по всей территории Украины.