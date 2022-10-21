"Укрэнерго" объявила о введении ограничений потребления электроэнергии в Киеве и четырех областях

Об этом сообщается в Facebook НЭК.
"Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях, – говорится в сообщении. – Это поможет снизить нагрузку на электросети и даст энергетикам время для ремонта поврежденного террористическими атаками оборудования".
Диспетчеры НЭК принимают решение о временном отключении, если в каком-то регионе они видят возрастающее потребление, а в ближайшее время туда невозможно доставить больше электроэнергии из-за нанесенных Россией разрушений энергетической инфраструктуры, напомнили в компании.
Накануне в "Укрэнерго" предупредили, что 21 октября отключения электроэнергии могут быть по всей территории Украины.
Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, отмечали в Минэнерго 19 октября.
18 октября президент Украины Владимир Зеленский призывал украинцев экономить электроэнергию в часы пиковых нагрузок на энергосистему – с 17.00 до 23.00. После того, как 19 октября оккупанты атаковали объект энергетической инфраструктуры в Винницкой области и нанесли ракетный удар по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области, в Украине начались массовые отключения электроэнергии.
Днем 20 октября "Укрэнерго" обращалось к жителям Киева, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областей с просьбой срочно снизить потребление электроэнергии.
Кроме того, замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко просил украинцев ограничить использование электроэнергии с 7.00 до 23.00.