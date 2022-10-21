Кулеба: Путин уничтожает нашу энергетическую инфраструктуру потому, что хочет создать невыносимые условия для жизни украинцев. Это геноцид

"Amnesty Inrernational тоже недоговаривает. Не хочу их лишний раз критиковать, но ради правды: [президент РФ Владимир] Путин же расстреливает и уничтожает нашу энергетическую инфраструктуру не потому, что он хочет создать невыносимые условия для жизни гражданских лиц, а потому, что он хочет создать невыносимые условия для жизни украинцев. И если первый случай - военное преступление, то второй - это уже геноцид. И я уверен, что когда война закончится и мы будем комплексно эти преступления рассматривать в международных судах, они будут четко и недвусмысленно квалифицированы как целенаправленный геноцид против украинцев как нации", – сказал министр.
Amnesty Inrernational 20 октября заявила в Twitter, что впервые было объявлено об отключении электроэнергии в Украине в результате незаконных атак России на гражданскую инфраструктуру.
"Мы призываем к ответственности всех виновных. Нападения, единственной целью которых является запугивание гражданских лиц, являются #военнымипреступлениями", – говорится в сообщении.
#Ukraine: Today blackouts were announced for the first time as a result of Russia's unlawful targeting of civilian infrastructure. We are calling for accountability for all those responsible. Attacks whose sole purpose is to terrorise civilians are #warcrimes.— Amnesty International (@amnesty) October 20, 2022
Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, отмечали в Министерстве энергетики 19 октября.
18 октября Зеленский призывал украинцев экономить электроэнергию в часы пиковых нагрузок на энергосистему – с 17.00 до 23.00. После того, как 19 октября оккупанты атаковали объект энергетической инфраструктуры в Винницкой области и нанесли ракетный удар по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области, в Украине начались массовые отключения электроэнергии.
Днем 20 октября "Укрэнерго" обращалось к жителям Киева, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областей с просьбой срочно снизить потребление электроэнергии.
Кроме того, замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко просил украинцев ограничить использование электроэнергии с 7.00 до 23.00.
21 октября отключения электроэнергии могут быть по всей территории Украины, сообщили в "Укрэнерго".