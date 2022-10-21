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Кулеба: Путин уничтожает нашу энергетическую инфраструктуру потому, что хочет создать невыносимые условия для жизни украинцев. Это геноцид

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Кулеба: Amnesty Inrernational недоговаривает
Кулеба: Amnesty Inrernational недоговаривает
Фото: EPA

Уничтожение россиянами энергетической инфраструктуры в Украине является не просто военным преступлением, а геноцидом. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире общенационального марафона, который транслировал канал "1+1" 20 октября.

"Amnesty Inrernational тоже недоговаривает. Не хочу их лишний раз критиковать, но ради правды: [президент РФ Владимир] Путин же расстреливает и уничтожает нашу энергетическую инфраструктуру не потому, что он хочет создать невыносимые условия для жизни гражданских лиц, а потому, что он хочет создать невыносимые условия для жизни украинцев. И если первый случай - военное преступление, то второй - это уже геноцид. И я уверен, что когда война закончится и мы будем комплексно эти преступления рассматривать в международных судах, они будут четко и недвусмысленно квалифицированы как целенаправленный геноцид против украинцев как нации", – сказал министр.

Amnesty Inrernational 20 октября заявила в Twitter, что впервые было объявлено об отключении электроэнергии в Украине в результате незаконных атак России на гражданскую инфраструктуру.

"Мы призываем к ответственности всех виновных. Нападения, единственной целью которых является запугивание гражданских лиц, являются #военнымипреступлениями", – говорится в сообщении.

Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, отмечали в Министерстве энергетики 19 октября.

18 октября Зеленский призывал украинцев экономить электроэнергию в часы пиковых нагрузок на энергосистему – с 17.00 до 23.00. После того, как 19 октября оккупанты атаковали объект энергетической инфраструктуры в Винницкой области и нанесли ракетный удар по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области, в Украине начались массовые отключения электроэнергии.

Днем 20 октября "Укрэнерго" обращалось к жителям Киева, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областей с просьбой срочно снизить потребление электроэнергии.

Кроме того, замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко просил украинцев ограничить использование электроэнергии с 7.00 до 23.00.

21 октября отключения электроэнергии могут быть по всей территории Украины, сообщили в "Укрэнерго".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: энергетика, Amnesty International, геноцид, электроэнергия, Дмитрий Кулеба, обстрелы, война России против Украины
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