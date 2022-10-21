Кулеба: Путин уничтожает нашу энергетическую инфраструктуру потому, что хочет создать невыносимые условия для жизни украинцев. Это геноцид

"Amnesty Inrernational тоже недоговаривает. Не хочу их лишний раз критиковать, но ради правды: [президент РФ Владимир] Путин же расстреливает и уничтожает нашу энергетическую инфраструктуру не потому, что он хочет создать невыносимые условия для жизни гражданских лиц, а потому, что он хочет создать невыносимые условия для жизни украинцев. И если первый случай - военное преступление, то второй - это уже геноцид. И я уверен, что когда война закончится и мы будем комплексно эти преступления рассматривать в международных судах, они будут четко и недвусмысленно квалифицированы как целенаправленный геноцид против украинцев как нации", – сказал министр.

Amnesty Inrernational 20 октября заявила в Twitter, что впервые было объявлено об отключении электроэнергии в Украине в результате незаконных атак России на гражданскую инфраструктуру.

"Мы призываем к ответственности всех виновных. Нападения, единственной целью которых является запугивание гражданских лиц, являются #военнымипреступлениями", – говорится в сообщении.