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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В части Житомира нет электричества, светофоры не работают – мэр

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Часть светофоров в Житомире не работает или работает некорректно
Часть светофоров в Житомире не работает или работает некорректно
Фото: depositphotos.com

В части Житомира отсутствует электроснабжение из-за перенапряжения на одной из подстанций, сообщил в Telegram мэр города Сергей Сухомлин.

Он предупредил, что связи с этим на дорогах могут плохо работать или совсем не работать светофоры.

"Сегодня утром из-за перенапряжения отключили часть города. Перегрузка по одной из подстанций. Поэтому очень осторожно на дорогах, часть светофоров не работает, часть работает некачественно, некорректно", – сказал Сухомлин.

https://www.facebook.com/sukhomlyn.sergey/videos/670387821064320/

После утренних обстрелов 18 октября без электричества временно остались 11 населенных пунктов Житомирской области, в областном центре прекратил работу электротранспорт

Контекст:

Россия последние недели прицельно обстреливает украинские электростанции и другую энергетическую инфраструктуру на территории Украины.

С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, отмечали в Министерстве энергетики 19 октября. В связи с обстрелами в Украине начались плановые отключения электричества

Теги: Житомир, электричество, электроснабжение, Сергей Сухомлин, дороги, светофор, мэр
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