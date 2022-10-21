В части Житомира нет электричества, светофоры не работают – мэр

Он предупредил, что связи с этим на дорогах могут плохо работать или совсем не работать светофоры.
"Сегодня утром из-за перенапряжения отключили часть города. Перегрузка по одной из подстанций. Поэтому очень осторожно на дорогах, часть светофоров не работает, часть работает некачественно, некорректно", – сказал Сухомлин.
После утренних обстрелов 18 октября без электричества временно остались 11 населенных пунктов Житомирской области, в областном центре прекратил работу электротранспорт.
Россия последние недели прицельно обстреливает украинские электростанции и другую энергетическую инфраструктуру на территории Украины.
С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, отмечали в Министерстве энергетики 19 октября. В связи с обстрелами в Украине начались плановые отключения электричества.