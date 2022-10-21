В части Житомира нет электричества, светофоры не работают – мэр

Часть светофоров в Житомире не работает или работает некорректно Фото: depositphotos.com

Он предупредил, что связи с этим на дорогах могут плохо работать или совсем не работать светофоры.

"Сегодня утром из-за перенапряжения отключили часть города. Перегрузка по одной из подстанций. Поэтому очень осторожно на дорогах, часть светофоров не работает, часть работает некачественно, некорректно", – сказал Сухомлин.

После утренних обстрелов 18 октября без электричества временно остались 11 населенных пунктов Житомирской области, в областном центре прекратил работу электротранспорт.