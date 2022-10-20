В Сумской области 20 октября отключат водоснабжение, не будет работать электротранспорт и уличное освещение – глава ОВА

Живицкий рассказал об ограничениях в Сумской области на 20 октября Фото: Дмитро Живицький / Сумська ОВА / Telegram

"Ограничения на 20 октября: по области отключаем водоснабжение с 7.00 до 23.00; не будет работать электротранспорт; не будет работать уличное освещение. Просим производственные предприятия, рестораны и кафе сделать завтра санитарный день или ограничить потребление электроэнергии по максимуму", – написал он.

Живицкий отметил, что если все ограничат потребление, удастся избежать отключения электроэнергии для населения.