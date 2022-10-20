В Сумской области 20 октября отключат водоснабжение, не будет работать электротранспорт и уличное освещение – глава ОВА

"Ограничения на 20 октября: по области отключаем водоснабжение с 7.00 до 23.00; не будет работать электротранспорт; не будет работать уличное освещение. Просим производственные предприятия, рестораны и кафе сделать завтра санитарный день или ограничить потребление электроэнергии по максимуму", – написал он.
Живицкий отметил, что если все ограничат потребление, удастся избежать отключения электроэнергии для населения.
Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября РФ нанесла около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией по 16 областям Украины и по Киеву.
В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили в Минэнерго 19 октября.
18 октября президент Украины Владимир Зеленский призывал украинцев экономить электроэнергию в часы пиковых нагрузок на энергосистему – с 17.00 до 23.00.
Президент отметил, что 19 октября российские войска уничтожили три энергетических объекта в Украине. Известно, что 19 октября оккупанты атаковали объект энергетической инфраструктуры в Винницкой области. Кроме того, российские войска нанесли ракетный удар по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области.
19 октября замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что 20 октября по всей Украине будут вводиться ограничения поставки электроэнергии. "Прошу отнестись к этому серьезно. Начиная с 7.00 и до 23.00 необходимо минимизировать пользование электроэнергией. Это касается жителей всех областей страны", – сказал он.
В "Укрэнерго" сообщили, что 20 октября с 7.00 до 22.00 по всей территории Украины могут быть применены меры по ограничению потребления электроэнергии. "Отключения будут поочередны – продолжительность очереди также определяет облэнерго, но не более четырех часов… Причина завтрашних ограничений – дефицит мощности в системе", – подчеркнули в НЭК.