Зеленский об оккупантах: Если они выключат нам свет, мы этих трусов найдем по запаху

"Одна важная вещь. Им кажется, что, если они выключат нам свет, мы их не найдем. Мы их найдем. Знаете почему? Потому что они трусы, они на поле боя ничего не могут сделать, они бьют по гражданским людям. Поэтому мы их найдем – по запаху", – сказал Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, отмечали в Минэнерго 19 октября.

22 октября оккупанты снова обстреляли Украину. В Одесской области было два ракетных удара по объекту энергетической инфраструктуры, три человека пострадали. В Кировоградской области попали ракетами по важным энергетическим объектам. В Хмельницком после взрывов пропало электричество, власти предупредили об отключении воды. В Волынской области – несколько прилетов, часть Луцка без света, энергетический объект "фактически уничтожен". В Ровенской области ударами повреждены электроподстанции, в Ровно и части области нет света. В Николаевской области враг ударил по двум объектам критической инфраструктуры.

Украинские военные сбили авиацией и средствами ПВО 18 ракет, сообщили в командовании Воздушных сил. В частности, ракеты сбили в Черновицкой, Киевской, Сумской и Черниговской областях.

В "Укрэнерго" объявили о вынужденных отключениях электричества.

Зеленский сообщил, что 22 октября враг запустил по украинским объектам 36 ракет, большинство из них сбили. Он назвал происходящее "характерной тактикой террористов".