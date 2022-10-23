В Днепропетровской области сбили дрон Shahed-136 – глава ОВА

"Минус – еще один вражеский беспилотник. Во время ночной атаки россиян наши военные из воздушного командования "Восток" уничтожили над областью вражеский дрон-камикадзе Shahed-136", – говорится в сообщении.

Резниченко уточнил, что беспилотник уничтожили в Никопольском районе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Россияне перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".

23 сентября МИД Украины объявил о решении лишить аккредитации посла Ирана и сократить штат посольства Ирана в Киеве в ответ на применение РФ иранских дронов. Тогда официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявлял, что решение МИД Украины основано на "неподтвержденных сообщениях" и стало "результатом шумихи" в СМИ "со стороны иностранных сторон".

Утром 17 октября Россия совершила массированную атаку на столицу дронами-камикадзе, а также атаковала еще ряд областей дронами и ракетами. В столице зафиксированы пять ударов дронами, повреждены энергетические объекты и жилой дом. Известно о пяти погибших, среди жертв – семейная пара, которая ждала ребенка. Мэр Киева показал обломок одного из дронов, которыми россияне атаковали столицу. На дроне видна надпись "Герань-2". Всего, по информации мэра, оккупанты выпустили по Киеву 28 дронов, большую часть которых сбила ПВО.

Канаани после этого продолжил отрицать поставки дронов российской армии.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября внес на рассмотрение президента Владимира Зеленского предложение разорвать дипломатические отношения с Ираном из-за поставок иранских дронов России.

Он заявил, что Украина готова предоставить доказательства применения иранских БПЛА. "Мы передадим каждому мешок доказательств в виде обломков использованных Россией иранских дронов – пусть изучают. Я думаю, что это следствие завершится очень скоро", – сказал Кулеба. В МВД подчеркивали – украинские защитники "приземляли" целые комплексы этих БПЛА и там четко видно и понятно, "откуда они и какие там комплектующие". Подтверждают использование Россией иранских дронов и в НАТО.

За участие в агрессии РФ против Украины ЕС и Великобритания 20 октября ввели санкции против Ирана.