Ночью оккупанты атаковали Запорожье и Запорожский район дронами-камикадзе и ракетами С-300 – глава ОВА

"Враг продолжает использовать ночной террор против мирного населения. Сегодня ночью оккупационные войска совершили атаку на Запорожье с использованием дронов (предварительно, дронов-камикадзе Shahed-136), а также окрестных населенных пунктов с использованием ракет С-300", – говорится в сообщении.
Один из дронов, по словам Старуха, поразил общественное здание в областном центре. По предварительной информации, пострадавших нет.
"Также был совершен ракетный обстрел одного из сел Запорожского района. В результате попадания трех ракет с использованием ЗРК С-300 повреждены частные дома и помещения школы. Все живы и невредимы! Разрушенное отстроим! Главное – берегите свою жизнь!" – заявил глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.
Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно бьют по нему ракетами. Также оккупанты начали использовать для ударов по Запорожью иранские дроны-камикадзе.