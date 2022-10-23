Ночью оккупанты атаковали Запорожье и Запорожский район дронами-камикадзе и ракетами С-300 – глава ОВА

"Враг продолжает использовать ночной террор против мирного населения. Сегодня ночью оккупационные войска совершили атаку на Запорожье с использованием дронов (предварительно, дронов-камикадзе Shahed-136), а также окрестных населенных пунктов с использованием ракет С-300", – говорится в сообщении.

Один из дронов, по словам Старуха, поразил общественное здание в областном центре. По предварительной информации, пострадавших нет.

"Также был совершен ракетный обстрел одного из сел Запорожского района. В результате попадания трех ракет с использованием ЗРК С-300 повреждены частные дома и помещения школы. Все живы и невредимы! Разрушенное отстроим! Главное – берегите свою жизнь!" – заявил глава ОВА.

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