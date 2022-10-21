Четверо патрульных получили травмы в результате ракетного удара оккупантов по Запорожью – полиция

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
По его словам, "подарок" от оккупантов взорвался вблизи служебного автомобиля патрульных.
"Сегодня утром во время обстрела оккупантами города Запорожья получили травмы четверо инспекторов. Ребята как раз завершали свою смену, когда рядом с их авто ударила ракета С-300. Взрывной волной и обломками поврежден служебный автомобиль и травмированы патрульные. К счастью, все остались живы, хотя и получили различные травмы", – написал Билошицкий.
Он отметил, что пострадавшим предоставляется необходимая помощь.
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Россияне атаковали Запорожье ракетами С-300 утром 21 октября. Повреждены жилой дом, школа и объекты инфраструктуры.
По словам секретаря горсовета, и.о. мэра города Анатолия Куртева, в результате вражеского обстрела пять человек получили ранения. "Четыре человека – в состоянии средней тяжести, они госпитализированы. Один человек находится на амбулаторном лечении", – отметил он.