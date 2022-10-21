Число раненых от ракетного удара по Запорожью выросло до пяти

Куртев добавил, что обломок ракеты пробил стену в одной из квартир многоэтажки. Жильцов квартиры не было дома, от этого попадания никто не пострадал. Также в доме были повреждены провода провайдеров связи и сеть газоснабжения. Загорелась труба газопровода. Спасатели оперативно потушили пожар.
Кроме того, атаке подверглась школа. У нее повреждена только крыша и разбито одно окно, но на территории заведения лежит неразорвавшийся боеприпас.
"Еще известно о попадании на открытые местности. На местах уже работают соответствующие службы", – сообщил Куртев.
Сегодня утром россияне атаковали Запорожье ракетами С-300. Повреждены жилой дом, школа и объекты инфраструктуры. По предварительной информации, погибших нет.