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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Число раненых от ракетного удара по Запорожью выросло до пяти

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Осколок ракеты пробил стену дома, загорелся газопровод
Осколок ракеты пробил стену дома, загорелся газопровод
Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Telegram

От вражеских обстрелов Запорожья 21 октября пострадала гражданская инфраструктура и многоквартирный дом, ранены пять человек. Об этом сообщил в Telegram секретарь горсовета, и.о. мэра города Анатолий Куртев.

"К сожалению, пятеро пострадавших. Четыре человека – в состоянии средней тяжести, они госпитализированы. Один человек находится на амбулаторном лечении", – написал и.о. городского головы. 

Куртев добавил, что обломок ракеты пробил стену в одной из квартир многоэтажки. Жильцов квартиры не было дома, от этого попадания никто не пострадал. Также в доме были повреждены провода провайдеров связи и сеть газоснабжения. Загорелась труба газопровода. Спасатели оперативно потушили пожар.

Кроме того, атаке подверглась школа. У нее повреждена только крыша и разбито одно окно, но на территории заведения лежит неразорвавшийся боеприпас.

"Еще известно о попадании на открытые местности. На местах уже работают соответствующие службы", – сообщил Куртев. 

Сегодня утром россияне атаковали Запорожье ракетами С-300. Повреждены жилой дом, школа и объекты инфраструктуры. По предварительной информации, погибших нет. 

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.

Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно бьют по нему ракетами. Также оккупанты начали использовать для ударов по Запорожью иранские дроны-камикадзе.

Теги: Запорожье, газопровод, обстрелы, война России против Украины, ракеты, С-300, Анатолий Куртев
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