Число раненых от ракетного удара по Запорожью выросло до пяти

"К сожалению, пятеро пострадавших. Четыре человека – в состоянии средней тяжести, они госпитализированы. Один человек находится на амбулаторном лечении", – написал и.о. городского головы.

Куртев добавил, что обломок ракеты пробил стену в одной из квартир многоэтажки. Жильцов квартиры не было дома, от этого попадания никто не пострадал. Также в доме были повреждены провода провайдеров связи и сеть газоснабжения. Загорелась труба газопровода. Спасатели оперативно потушили пожар.

Кроме того, атаке подверглась школа. У нее повреждена только крыша и разбито одно окно, но на территории заведения лежит неразорвавшийся боеприпас.

"Еще известно о попадании на открытые местности. На местах уже работают соответствующие службы", – сообщил Куртев.

Сегодня утром россияне атаковали Запорожье ракетами С-300. Повреждены жилой дом, школа и объекты инфраструктуры. По предварительной информации, погибших нет.