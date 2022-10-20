В Генштабе ВСУ назвали эффективность ПВО Украины в войне против России

Об этом 20 октября на брифинге, который транслировало в YouTube Военное телевидение Украины, сказал замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
"Эффективность системы нашей противовоздушной обороны остается на достаточно высоком уровне – 64%, а это 81 ракета со 126 примененных была уничтожена", – отметил представитель Генштаба ВСУ.
По словам Громова, оккупанты с 10 октября выпустили по Украине 154 крылатые ракеты и 176 БПЛА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября РФ нанесла около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией по 16 областям Украины и по Киеву.
За месяц украинские военные сбили 233 беспилотника Shahed-136 иранского производства, которые РФ использует в войне против Украины, рассказал 19 октября президент Владимир Зеленский.