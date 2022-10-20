В Генштабе ВСУ назвали эффективность ПВО Украины в войне против России

Эффективность системы ПВО Украины остается на достаточно высоком уровне, отметили в Генштабе ВСУ Фото: Повітряне командування "Центр" / Facebook (архив)

Об этом 20 октября на брифинге, который транслировало в YouTube Военное телевидение Украины, сказал замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"Эффективность системы нашей противовоздушной обороны остается на достаточно высоком уровне – 64%, а это 81 ракета со 126 примененных была уничтожена", – отметил представитель Генштаба ВСУ.

По словам Громова, оккупанты с 10 октября выпустили по Украине 154 крылатые ракеты и 176 БПЛА.

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