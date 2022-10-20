В случае открытия оккупантами "второго фронта" со стороны Беларуси ВСУ будут готовы к "адекватному ответу" – Генштаб ВСУ

Об этом 20 октября на брифинге, который транслировало в YouTube Военное телевидение Украины, сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"Она разместила на своих аэродромах самолеты МиГ-31, которые могут быть вооружены крылатыми ракетами типа "Калибр", – сказал Громов. – Генштабом ВСУ постоянно отслеживается ситуация. В настоящее время силами обороны проводятся мероприятия по обеспечению надежного прикрытия государственной границы Украины и города Киев с северного направления".

По словам представителя Генштаба, в случае принятия оккупантами решения по открытию так называемого второго фронта, а именно – ведению наступательных действий из Республики Беларусь, ВСУ будут готовы к "адекватному ответу".

Громов отметил, что угроза возобновления наступления России со стороны Беларуси растет.

Так, по информации СМИ, РФ активно стягивает войска и технику к границе Украины и Беларуси.