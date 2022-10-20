В случае открытия оккупантами "второго фронта" со стороны Беларуси ВСУ будут готовы к "адекватному ответу" – Генштаб ВСУ

Об этом 20 октября на брифинге, который транслировало в YouTube Военное телевидение Украины, сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
"Она разместила на своих аэродромах самолеты МиГ-31, которые могут быть вооружены крылатыми ракетами типа "Калибр", – сказал Громов. – Генштабом ВСУ постоянно отслеживается ситуация. В настоящее время силами обороны проводятся мероприятия по обеспечению надежного прикрытия государственной границы Украины и города Киев с северного направления".
По словам представителя Генштаба, в случае принятия оккупантами решения по открытию так называемого второго фронта, а именно – ведению наступательных действий из Республики Беларусь, ВСУ будут готовы к "адекватному ответу".
Громов отметил, что угроза возобновления наступления России со стороны Беларуси растет.
Так, по информации СМИ, РФ активно стягивает войска и технику к границе Украины и Беларуси.
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов. После этого с территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты.
Совету нацбезопасности и обороны Украины известно, что президент России Владимир Путин ежедневно оказывает давление на считающего себя главой белорусского государства Александра Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.
4 октября Лукашенко прямо признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства". Развертывание, по словам Лукашенко, началось 8 октября. Помощник министра обороны Беларуси по международному военному сотрудничеству Валерий Ревенко заявил, что в РБ прибудет около 9 тыс. российских военных.
11 октября Лукашенко объявил в Беларуси проверку боеготовности вооруженных сил. По данным белорусского издания "Наша Ніва", под прикрытием этой проверки будет проводиться скрытая мобилизация.