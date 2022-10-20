Россия активно стягивает войска и технику к границе Украины и Беларуси – СМИ

Буквально за месяц на аэродроме появилось несколько песчаных насыпей, строительные работы продолжаются. В последнее время туда прибыло больше российской техники и военнослужащих, сообщает издание.
"На самом деле российская военная техника и живая сила прибыли в Зябровку полторы недели назад. Россияне живут там с весны, но в ограниченном количестве. Доступ к Зябровке закрыт, как и прежде. Как стояли, так и стоят российские войска, но сейчас больше техники и людей", — рассказал источник в Гомельском районе.
На снимках видно, что в северной части аэродрома строятся песчаные насыпи. Песок для этого не привозят извне, а берут прямо из карьеров на аэродроме.
На спутниковом снимке видно, что на территории аэродрома в Зябровке увеличилось количество военных грузовиков, расширилась территория военного городка, видно наличие зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400.
По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября российские оккупационные войска нанесли по Украине около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией, погибло более 70 человек.
Россияне регулярно обстреливают территорию Украины, запуская ракеты или беспилотники-камикадзе с территории Беларуси.