ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия активно стягивает войска и технику к границе Украины и Беларуси – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На аэродроме в Зябровке появились песчаные насыпи
На аэродроме в Зябровке появились песчаные насыпи
Фото: svaboda.org

В последний месяц на военном аэродроме в Зябровке под Гомелем недалеко от границы с Украиной наблюдаются серьезніе изменения, туда прибывают российские войска. Об этом пишет "Радыё Свабода" 20 октября.

Буквально за месяц на аэродроме появилось несколько песчаных насыпей, строительные работы продолжаются. В последнее время туда прибыло больше российской техники и военнослужащих, сообщает издание.

"На самом деле российская военная техника и живая сила прибыли в Зябровку полторы недели назад. Россияне живут там с весны, но в ограниченном количестве. Доступ к Зябровке закрыт, как и прежде. Как стояли, так и стоят российские войска, но сейчас больше техники и людей", — рассказал источник в Гомельском районе.

На снимках видно, что в северной части аэродрома строятся песчаные насыпи. Песок для этого не привозят извне, а берут прямо из карьеров на аэродроме.

На спутниковом снимке видно, что на территории аэродрома в Зябровке увеличилось количество военных грузовиков, расширилась территория военного городка, видно наличие зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400.

Контекст:

По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября российские оккупационные войска нанесли по Украине около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией, погибло более 70 человек.

Россияне регулярно обстреливают территорию Украины, запуская ракеты или беспилотники-камикадзе с территории Беларуси.

Теги: Беларусь, военная техника, аэродром
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Бывший Спирс отметил 10 лет в браке с другой
Бывший Спирс отметил 10 лет в браке с другой
"Чтоб ты сдох. Аминь". Сердючка в Кракове спела свои хиты, много шутила и исполнила известную кричалку о Путине. Видео
"Чтоб ты сдох. Аминь". Сердючка в Кракове спела свои хиты, много шутила и исполнила известную кричалку о Путине. Видео
Российская актриса Большова сбила насмерть человека
Российская актриса Большова сбила насмерть человека
Две недели в коме. Звезда сериала "Друзья" признался, что чуть не умер от наркотиков
Две недели в коме. Звезда сериала "Друзья" признался, что чуть не умер от наркотиков
"Я так хочу детей, но мне так страшно рожать их в этот мир". Сопонару рассказала о своей личной жизни
"Я так хочу детей, но мне так страшно рожать их в этот мир". Сопонару рассказала о своей личной жизни
Роднянский объяснил, почему уверен в победе Украины против российского агрессора
Роднянский объяснил, почему уверен в победе Украины против российского агрессора
Принцесса Норвегии может лишиться королевского титула из-за жениха-шамана
Принцесса Норвегии может лишиться королевского титула из-за жениха-шамана
"Ну нельзя же так по-космически общаться с людьми". В сети обсуждают концерт Тины Кароль в Торонто
"Ну нельзя же так по-космически общаться с людьми". В сети обсуждают концерт Тины Кароль в Торонто
"Каждый день меня встречает у дверей". Футболист Зинченко рассказал, за что благодарен своей жене
"Каждый день меня встречает у дверей". Футболист Зинченко рассказал, за что благодарен своей жене
Чмерковский показал, как снимает стресс
Чмерковский показал, как снимает стресс
"Евровидение 2023". Еще одна страна вслед за Северной Македонией и Черногорией отказалась от участия в конкурсе
"Евровидение 2023". Еще одна страна вслед за Северной Македонией и Черногорией отказалась от участия в конкурсе
"Время повернулось вспять. Такая прекрасная!" 47-летняя Лонгория снялась в бюстгальтере перед зеркалом
"Время повернулось вспять. Такая прекрасная!" 47-летняя Лонгория снялась в бюстгальтере перед зеркалом
Макаревич прокомментировал свое совместное фото с Пугачевой и Гребенщиковым
Макаревич прокомментировал свое совместное фото с Пугачевой и Гребенщиковым
Бедняков во второй раз стал отцом и показал фото новорожденного сына
Бедняков во второй раз стал отцом и показал фото новорожденного сына
Свитолина впервые показала новорожденную дочь в полный рост
Свитолина впервые показала новорожденную дочь в полный рост
"Надел на концертную вышиванку военный пиксель". Бандурист из "Шпилястих кобзарів" Викарчук защищает Украину от российских оккупантов
"Надел на концертную вышиванку военный пиксель". Бандурист из "Шпилястих кобзарів" Викарчук защищает Украину от российских оккупантов
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Это приговор. Нам всем". Пропагандистка Симоньян пожаловалась, что в РФ отказываются публиковать ее книгу с буквой Z на обложке (442134)
2
35-летняя жена 47-летнего Арестовича показала, как выглядела до знакомства с ним (278917)
3
Панин высказался о Путине и русских после очередного обстрела Киева (223044)
4
"То, что стесняются озвучить Дугин и Путин, доверили озвучить дурачку". Невзоров высказался о коллаборанте Стремоусове (177616)
5
"Оставляю имя Натальи Кличко в истории". Экс-супруга мэра Киева заявила, что после развода отказалась от его фамилии (99130)
6
Королевский дворецкий рассказал, как себя ведет Кейт Миддлтон за закрытыми дверями (84071)
7
"Нельзя умалишенных принимать всерьез". Актер из РФ Смольянинов отреагировал на обвинения в "дискредитации" российской армии (82708)
8
"Поверьте, мне остается немного". Арестович заявил, что ежемесячно получает от своего YouTube-канала $30 тыс. прибыли (71951)
 
 
 
 