Россияне за сутки нанесли по Украине 11 ракетных и 28 авиаударов, запускали ударные дроны, в том числе из Беларуси – Генштаб ВСУ

"В течение суток противник нанес 11 ракетных и 28 авиационных ударов, совершил более 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня", – сообщили в Генштабе.
Под удары, по данным Генштаба, попали районы более 25 населенных пунктов. Среди них, в частности, Бурштын Ивано-Франковской области, Ладыжин Винницкой области, Зеленодольск Днепропетровской области, Северск, Славянск и Терны Донецкой области, Значково Запорожской области, Давыдов Брод в Херсонской области.
"Для своих преступлений оккупанты использовали крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Кроме того, враг совершил пуски более 10 беспилотных летательных аппаратов иранского производства Shahed-136, более половины которых – с территории республики Беларусь", – говорится в сводке.
В Генштабе отметили, что обстановка на волынском, полесском и северском направлениях существенно не изменилась. На других направлениях враг вел обстрелы:
В Генштабе также предупредили о высокой вероятности обстрелов российскими оккупантами мирного населения Херсонской области. "Так, утром 19 октября на временно занятой территории проведена рассылка сообщений с призывом к эвакуации населения Новой Каховки якобы в связи с подготовкой обстрелов со стороны подразделений Вооруженных Сил Украины", – отмечается в сводке.
По информации Генштаба ВСУ, на временно оккупированную территорию Луганской области прибыли пополнения из мобилизованных в России граждан.
"Отмечаются многочисленные факты ограблений и мародерства. Не исключается, что значительное количество указанного контингента прибыло из мест лишения свободы", – добавили в сводке.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября РФ нанесла около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией по 16 областям Украины и по Киеву. В результате этих атак погибли более 70 человек, еще свыше 240 были травмированы.
После обстрелов повреждена треть украинских электростанций, сообщал президент Украины Владимир Зеленский. Пострадали, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, десятки объектов украинской энергетики, только 18 октября повреждены шесть таких объектов, Житомир и ряд населенных пунктов области, левобережная часть Киева были обесточены.