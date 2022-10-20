Россияне за сутки нанесли по Украине 11 ракетных и 28 авиаударов, запускали ударные дроны, в том числе из Беларуси – Генштаб ВСУ

Россияне бьют как по позициям ВСУ, так и по мирным населенным пунктам Фото: depositphotos.com (архив)

"В течение суток противник нанес 11 ракетных и 28 авиационных ударов, совершил более 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня", – сообщили в Генштабе.

Под удары, по данным Генштаба, попали районы более 25 населенных пунктов. Среди них, в частности, Бурштын Ивано-Франковской области, Ладыжин Винницкой области, Зеленодольск Днепропетровской области, Северск, Славянск и Терны Донецкой области, Значково Запорожской области, Давыдов Брод в Херсонской области.

"Для своих преступлений оккупанты использовали крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Кроме того, враг совершил пуски более 10 беспилотных летательных аппаратов иранского производства Shahed-136, более половины которых – с территории республики Беларусь", – говорится в сводке.

В Генштабе отметили, что обстановка на волынском, полесском и северском направлениях существенно не изменилась. На других направлениях враг вел обстрелы:

на слобожанском направлении – из разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Гоптовка, Гряниковка, Колодезное, Красное, Огурцово и Стрелечья Харьковской области;

– из разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Гоптовка, Гряниковка, Колодезное, Красное, Огурцово и Стрелечья Харьковской области; на купянском и лиманском направлениях – из ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Кисловка, Первомайское Харьковской области; Ковалевка, Новоегоровка, Новолюбовка Луганской области и Заречное, Терны и Торское в Донецкой области;

– из ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Кисловка, Первомайское Харьковской области; Ковалевка, Новоегоровка, Новолюбовка Луганской области и Заречное, Терны и Торское в Донецкой области; на бахмутском направлении – из танков и артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Зеленополье, Клещиевка, Курдюмовка, Северное, Майорск, Нью-Йорк, Соледар и Яковлевка Донецкой области;

– из танков и артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Зеленополье, Клещиевка, Курдюмовка, Северное, Майорск, Нью-Йорк, Соледар и Яковлевка Донецкой области; на авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Первомайское, Опытное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области;

– из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Первомайское, Опытное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области; на новопавловском и запорожском направлениях – в районах более 20 населенных пунктов вдоль всей линии столкновения, среди которых Большая Новоселка, Времовка, Угледар, Золотая Нива Донецкой области и Никольское, Орехов и Красное Запорожской. Активных наступательных действий противник не вел;

– в районах более 20 населенных пунктов вдоль всей линии столкновения, среди которых Большая Новоселка, Времовка, Угледар, Золотая Нива Донецкой области и Никольское, Орехов и Красное Запорожской. Активных наступательных действий противник не вел; на южнобужском направлении враг обстреливает населенные пункты вдоль всей линии столкновения и продолжает обустраивать оборонительные позиции.

В Генштабе также предупредили о высокой вероятности обстрелов российскими оккупантами мирного населения Херсонской области. "Так, утром 19 октября на временно занятой территории проведена рассылка сообщений с призывом к эвакуации населения Новой Каховки якобы в связи с подготовкой обстрелов со стороны подразделений Вооруженных Сил Украины", – отмечается в сводке.

По информации Генштаба ВСУ, на временно оккупированную территорию Луганской области прибыли пополнения из мобилизованных в России граждан.

"Отмечаются многочисленные факты ограблений и мародерства. Не исключается, что значительное количество указанного контингента прибыло из мест лишения свободы", – добавили в сводке.

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