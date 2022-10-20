Угроза возобновления наступления России со стороны Беларуси растет – Генштаб ВСУ

Об этом 20 октября на брифинге, который транслировало в YouTube Военное телевидение Украины, сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
"На волынском, житомирском и киевском направлениях обстановка стабильная. Вместе с тем усиливается агрессивная риторика военно-политического руководства России и Беларуси, сопровождающаяся развертыванием региональной группировки войск так называемого Союзного государства, – сказал представитель Генштаба. – Угроза возобновления ВС РФ наступления на северном фронте растет. В этот раз направление наступления может быть изменено на запад белорусско-украинской границы для перерезания основных логистических артерий поставки вооружения и военной техники Украине от стран-партнеров".
По словам Громова, на территории Беларуси продолжаются мероприятия по развертыванию авиационных подразделений, а также подразделений других видов войск ВС РФ на аэродромах и объектах военной инфраструктуры, в частности на тех, которые переданы под полный контроль России.
Также в Беларуси проходят мероприятия по подготовке скрытой мобилизации, добавил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ.
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов. После этого с территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты.
Совету нацбезопасности и обороны Украины известно, что президент России Владимир Путин ежедневно оказывает давление на считающего себя главой Белорусского государства Александра Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.
4 октября Лукашенко прямо признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства". Развертывание, по словам Лукашенко, началось 8 октября. Помощник министра обороны Беларуси по международному военному сотрудничеству Валерий Ревенко заявил, что в РБ прибудет около 9 тыс. российских военных.
11 октября Лукашенко объявил в Беларуси проверку боеготовности вооруженных сил. По данным белорусского издания "Наша Ніва", под прикрытием этой проверки будет проводиться скрытая мобилизация.