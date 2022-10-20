Угроза возобновления наступления России со стороны Беларуси растет – Генштаб ВСУ

Об этом 20 октября на брифинге, который транслировало в YouTube Военное телевидение Украины, сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"На волынском, житомирском и киевском направлениях обстановка стабильная. Вместе с тем усиливается агрессивная риторика военно-политического руководства России и Беларуси, сопровождающаяся развертыванием региональной группировки войск так называемого Союзного государства, – сказал представитель Генштаба. – Угроза возобновления ВС РФ наступления на северном фронте растет. В этот раз направление наступления может быть изменено на запад белорусско-украинской границы для перерезания основных логистических артерий поставки вооружения и военной техники Украине от стран-партнеров".

По словам Громова, на территории Беларуси продолжаются мероприятия по развертыванию авиационных подразделений, а также подразделений других видов войск ВС РФ на аэродромах и объектах военной инфраструктуры, в частности на тех, которые переданы под полный контроль России.

Также в Беларуси проходят мероприятия по подготовке скрытой мобилизации, добавил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ.