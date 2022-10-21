Переселенцы в Запорожье получили еще один гуманитарный груз от Фонда Рината Ахметова

Всего в 2022 году для жителей Украины будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от Фонда Фото: akhmetovfoundation.org

"В каждом переданном наборе питательные и сытные продукты: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье. Получить помощь внутренне перемещенные могут с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу: Запорожье, Гагарина, 5. С собой нужно иметь только паспорт или справку ВПЛ", – сказано в сообщении.

Всего продуктовые наборы от Фонда, доставленные в "Зеленый центр Метинвест Запорожье", уже получили более 29,5 тысячи человек.

Всего в 2022 году для жителей Украины будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от Фонда. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.