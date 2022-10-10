Паста с кабачками. Рецепт сезонного блюда от Хименеса-Браво

"Изысканный гарнир ресторанного уровня из сезонных продуктов, и просто на вашей кухне", – написал он.

Хименес-Браво отметил, что для приготовления этого блюда можно использовать обычные кабачки.

"Попробуем новый рецепт. Он заменит обычные макарошки с маслом", – написал кулинар.

Ингредиенты для пасты: мука – 300 г, желток – 2 шт., яйцо – 1 шт., соль.

Для соуса песто: базилик – 150 г, арахис – 50 г, оливковое масло – 70 г, пармезан – 70 г.

К пасте: лук шалот – 20 г, цуккини – 150 г, оливковое масло – 30 г.

Хименес-Браво замесил тесто, добавив в муку яйца, соль и масло, раскатал и порезал на полоски. Отдельно измельчил с помощью комбайна базилик, арахис и чеснок, добавил пармезан и оливковое масло. На сковороде поджарил порезанные кубиками цуккини и лук, добавил туда пасту.

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Контекст:

Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".

11 марта Хименес-Браво сообщал, что прервал отпуск в Колумбии и прилетел в Варшаву (Польша), чтобы помогать украинским беженцам, покинувшим страну после нападения России. В начале апреля телеведущий приехал в Украину.

У Хименеса-Браво есть украинское гражданство. Он получил его в мае 2021 года.