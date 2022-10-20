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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Прифронтовые города Донбасса получат новую партию гуманитарной помощи от Фонда Рината Ахметова

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Всего в 2022 году для жителей Украины будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от Фонда
Всего в 2022 году для жителей Украины будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от Фонда
Фото: akhmetovfoundation.org

Жители прифронтовых общин Донецкой области, ежедневно страдающие от вражеских обстрелов, получат от Фонда Рината Ахметова очередную партию гуманитарной помощи. Об этом 20 октября сообщили в пресс-службе Фонда.

Четыре фуры с 7200 продуктовых наборов доставят в регион бригады мобильной выдачи Фонда, отметили в организации.

"В каждый набор войдут самые необходимые, питательные и сытные продукты: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье. Всего с начала полномасштабной войны Фонд Рината Ахметова уже передал более 100 тысяч наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона. Всего в 2022 году для жителей Украины будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от Фонда", – сказано в сообщении.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Теги: Донецкая область, продукты, помощь, Фонд Рината Ахметова, война России против Украины
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