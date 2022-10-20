Украинские военные за сутки отбили девять атак на Донбассе, авиация нанесла 10 ударов по оккупантам – Генштаб ВСУ

"За сутки подразделения сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Бахмут, Бахмутское, Клещеевка, Красногоровка, Новомихайловка, Невельское, Опытное и Марьинка Донецкой области", – сообщили в Генштабе.

В сводке отметили, что авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов. Подтверждено поражение шести районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также четырех позиций зенитных ракетных комплексов противника. Подразделения ПВО сбили шесть крылатых ракет, один вертолет Ка-52 и 16 беспилотников, из них 14 Shahed-136 иранского производства

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, один склад боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы и еще шесть важных объектов, включая мост и понтонную переправу противника.

В сводке также отмечается, что, по уточненной информации, в результате ударов украинских военных за последние дни подтверждено поражение живой силы и техники россиян в Запорожской области – до 150 оккупантов ранены, уничтожено около 15 единиц вооружения и военной техники.

Война России против Украины. Главное (обновляется)