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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные за сутки отбили девять атак на Донбассе, авиация нанесла 10 ударов по оккупантам – Генштаб ВСУ

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Украинские военные отбили ряд атак и поразили важные объекты оккупантов
Украинские военные отбили ряд атак и поразили важные объекты оккупантов
Фото: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького / Facebook

Российские оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории и не прекращают попыток вести наступательные действия на бахмутском и авдеевском направлениях. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 20 октября.

"За сутки подразделения сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Бахмут, Бахмутское, Клещеевка, Красногоровка, Новомихайловка, Невельское, Опытное и Марьинка Донецкой области", – сообщили в Генштабе. 

В сводке отметили, что авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов. Подтверждено поражение шести районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также четырех позиций зенитных ракетных комплексов противника. Подразделения ПВО сбили шесть крылатых ракет, один вертолет Ка-52 и 16 беспилотников, из них 14 Shahed-136 иранского производства

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, один склад боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы и еще шесть важных объектов, включая мост и понтонную переправу противника.

В сводке также отмечается, что, по уточненной информации, в результате ударов украинских военных за последние дни подтверждено поражение живой силы и техники россиян в Запорожской области – до 150 оккупантов ранены, уничтожено около 15 единиц вооружения и военной техники.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

Теги: Луганская область, Донецкая область, Генштаб ВСУ, Запорожская область, Марьинка, Красногоровка, Опытное, Невельское, война России против Украины, Новомихайловка, Бахмут, потери армии России, Белогоровка
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