Россияне 19 октября нанесли по Украине четыре ракетных и 11 авиаударов – Генштаб ВСУ

Также оккупанты совершили более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
"Враг в очередной раз нанес массированный удар крылатыми ракетами и иранскими ударными БПЛА по гражданской инфраструктуре в Киевской Черниговской, Винницкой, Ивано-Франковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях. Ночью оккупанты также атаковали Умань Черкасской области и Коблево Николаевской области пятью беспилотными летательными аппаратами иранского производства Shahed-136. Все они успешно сбиты силами обороны Украины", – говорится в сообщении.
В Генштабе отметили, что девять беспилотников Shahed-136 были выпущены с территории Беларуси, восемь из них украинские военные сбили.
Также войска РФ из артиллерии, танков и минометов обстреливали районы населенных пунктов на северском, слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожком и южнобугском направлениях.
Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября РФ нанесла около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией по 16 областям Украины и по Киеву. В результате этих атак погибли более 70 человек, еще свыше 240 были травмированы.
После обстрелов повреждена треть украинских электростанций, сообщал президент Украины Владимир Зеленский. Пострадали, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, десятки объектов украинской энергетики, только 18 октября повреждены шесть таких объектов, Житомир и ряд населенных пунктов области, левобережная часть Киева были обесточены.