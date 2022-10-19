Россияне 19 октября нанесли по Украине четыре ракетных и 11 авиаударов – Генштаб ВСУ

Также оккупанты совершили более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"Враг в очередной раз нанес массированный удар крылатыми ракетами и иранскими ударными БПЛА по гражданской инфраструктуре в Киевской Черниговской, Винницкой, Ивано-Франковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях. Ночью оккупанты также атаковали Умань Черкасской области и Коблево Николаевской области пятью беспилотными летательными аппаратами иранского производства Shahed-136. Все они успешно сбиты силами обороны Украины", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что девять беспилотников Shahed-136 были выпущены с территории Беларуси, восемь из них украинские военные сбили.

Также войска РФ из артиллерии, танков и минометов обстреливали районы населенных пунктов на северском, слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожком и южнобугском направлениях.



