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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне 19 октября нанесли по Украине четыре ракетных и 11 авиаударов – Генштаб ВСУ

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Войска РФ наносят по Украине ракетные удары с 24 февраля
Войска РФ наносят по Украине ракетные удары с 24 февраля
Фото: EPA

Российские войска 19 октября нанесли по территории Украины четыре ракетных и 11 авиаударов. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Также оккупанты совершили более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"Враг в очередной раз нанес массированный удар крылатыми ракетами и иранскими ударными БПЛА по гражданской инфраструктуре в Киевской Черниговской, Винницкой, Ивано-Франковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях. Ночью оккупанты также атаковали Умань Черкасской области и Коблево Николаевской области пятью беспилотными летательными аппаратами иранского производства Shahed-136. Все они успешно сбиты силами обороны Украины", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что девять беспилотников Shahed-136 были выпущены с территории Беларуси, восемь из них украинские военные сбили.

Также войска РФ из артиллерии, танков и минометов обстреливали районы населенных пунктов на северском, слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожком и южнобугском направлениях.

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Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября РФ нанесла около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией по 16 областям Украины и по Киеву. В результате этих атак погибли более 70 человек, еще свыше 240 были травмированы.

После обстрелов повреждена треть украинских электростанций, сообщал президент Украины Владимир Зеленский. Пострадали, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, десятки объектов украинской энергетики, только 18 октября повреждены шесть таких объектовЖитомир и ряд населенных пунктов области, левобережная часть Киева были обесточены.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Беларусь, танки, артиллерия, беспилотники, обстрелы, война России против Украины, ракеты, миномет
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