Польша приобрела у Южной Кореи более 250 установок РСЗО K239 Chunmoo

Польше поставят пусковые системы для калибров 239 мм и 600 мм, которые думают установить на колесные шасси польских машин Jelcz и интегрировать с системой управления огнем Topaz.

19 pa * dziernika zosta * a zawarta umowa ramowa z * Hawha Defense dotycz * ca pozyskania 288 wyrzutni #K239 #Chunmoo - opartych na * pojazdach #Jelcz i z systemem #Topaz - wraz z zapasem amunicji 239 mm i 600 mm ( * cznie kilkana * cie tys. szt. w I etapie) oraz transferem technologii. pic.twitter.com/GdSzKtXG1y — Krzysztof P * atek (@krzysztof_atek) October 19, 2022

Каждая из пусковых установок, по информации польского милитарного издания Defence24, вооружена двумя пусковыми контейнерами, которые содержат шесть управляемых ракет с дальностью около 80 км или одну баллистическую ракету с дальностью около 290 км. Первый дивизион из 18 пусковых установок вместе с боеприпасами Польша получит уже в 2023 году.