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Польша приобрела у Южной Кореи более 250 установок РСЗО K239 Chunmoo

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Польше поставят пусковые системы для калибров 239 мм и 600 мм
Польше поставят пусковые системы для калибров 239 мм и 600 мм
Фото: Krzysztof Płatek / Twitter

Польша заключила соглашение с южнокорейской компанией Hawha Defence на приобретение 288 пусковых установок K239 Chunmoo. Об этом заявил 19 октября спикер польского Агентства вооружений Кшиштоф Платек в Twitter.

Польше поставят пусковые системы для калибров 239 мм и 600 мм, которые думают установить на колесные шасси польских машин Jelcz и интегрировать с системой управления огнем Topaz.

Каждая из пусковых установок, по информации польского милитарного издания Defence24, вооружена двумя пусковыми контейнерами, которые содержат шесть управляемых ракет с дальностью около 80 км или одну баллистическую ракету с дальностью около 290 км. Первый дивизион из 18 пусковых установок вместе с боеприпасами Польша получит уже в 2023 году.

Контекст:

Польша продолжает укреплять свои вооруженные силы. В частности, на военной базе США Рамштайн в Германии 8 сентября министр обороны Польши Мариуш Блащак и министр обороны США Ллойд Остин обсудили вопрос о приобретении Польшей 96 ударных вертолетов Apache.

24 сентября стало известно о том, что в составе войск территориальной обороны Польши будет создана новая группировка – компонент обороны границы. Предполагается, что добровольцы, служащие в территориальной обороне, будут помогать защищать границы от возможной гибридной агрессии – такой, как наплыв беженцев.

Теги: Польша, Южная Корея, вооружение, боеприпасы, РСЗО, ракеты, ракета, соглашение
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