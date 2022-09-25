"Российская агрессия не прекращается". Польша создаст новую группировку для усиления защиты границы

Предполагается, что добровольцы, служащие в территориальной обороне, будут помогать защищать границы от возможной гибридной агрессии, такой, как наплыв беженцев, который Польша уже переживала со стороны Беларуси.
"Надо понимать, что российская агрессия не прекращается, что правители Кремля, вероятно, решат воспользоваться сложной ситуацией в Северной Африке и на Ближнем Востоке, чтобы снова бросить этих людей к границам Евросоюза... Учитывая, что нас могут снова атаковать с большей силой, я решил принять концепцию создания – в составе сил территориальной обороны – компонента пограничной обороны", – сказал Блащак.
Сейчас речь идет о 10 военных батальонах в четырех пограничных воеводствах – Подлясском, Варминско-Мазурском, Люблинском и Подкарпатском. Задачей этих подразделений будет помощь пограничной службе Польши по защите границы страны.
"Мы ссылаемся на традицию еще до Второй мировой войны, тогда наряду с пограничной службой существовал корпус охраны границы как военное формирование. Сегодня мы в рамках сил территориальной обороны приобщаемся к организации этой составляющей", – сказал министр.
Блащак подчеркнул, что с начала кризиса на восточной границе Польши силы территориальной обороны поддерживали действия армии и пограничной службы.
Вице-премьер призвал поляков не только вступать в ряды территориальных войск обороны, но и проходить профессиональную военную службу.
Министерство обороны Литвы 21 сентября приняло решение привести в повышенную боевую готовность свои войска после объявления частичной мобилизации в России.
В 2021 году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока.
В ЕС обвиняли Александра Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, в организации потоков нелегальной миграции. Так, в Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекали через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран были созданы "вербовочные центры", где людям предлагали за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозили в Минск.
В октябре 2021 польский Сейм принял спецзакон о строительстве стены на границе с Беларусью, Россией и Украиной и выделил на это около $410 млн. Первые участки стены уже построены.
Границу с Польшей, по данным пограничной службы страны, в течение 2021 года пытались нелегально пересечь более 39 тыс. раз. В 2020 году таких попыток было 120, сообщил TVP3 Lublin со ссылкой на данные пограничников. Находящиеся на территории Беларуси мигранты предпринимали ряд попыток перейти границу с Польшей силовым образом – в пограничников бросали камни, ветки, бутылки, слепили лазерами.
Из-за миграционного кризиса на границе с Беларусью Литва в ноябре впервые за время независимости объявила чрезвычайное положение. Аналогичное решение было принято в сентябре в Польше.
21 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что находящиеся в Беларуси мигранты начали возвращаться на родину, но более 11 тыс. оставалось в стране.
23 ноября глава правительства Польши заявил об уменьшении наплыва мигрантов в Беларусь в результате скоординированного дипломатического наступления Варшавы.