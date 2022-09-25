"Российская агрессия не прекращается". Польша создаст новую группировку для усиления защиты границы

Блащак опасается, что Кремль может отправить мигрантов из Африки и Ближнего Востока к границам Евросоюза Фото: gov.pl

Предполагается, что добровольцы, служащие в территориальной обороне, будут помогать защищать границы от возможной гибридной агрессии, такой, как наплыв беженцев, который Польша уже переживала со стороны Беларуси.

"Надо понимать, что российская агрессия не прекращается, что правители Кремля, вероятно, решат воспользоваться сложной ситуацией в Северной Африке и на Ближнем Востоке, чтобы снова бросить этих людей к границам Евросоюза... Учитывая, что нас могут снова атаковать с большей силой, я решил принять концепцию создания – в составе сил территориальной обороны – компонента пограничной обороны", – сказал Блащак.

Сейчас речь идет о 10 военных батальонах в четырех пограничных воеводствах – Подлясском, Варминско-Мазурском, Люблинском и Подкарпатском. Задачей этих подразделений будет помощь пограничной службе Польши по защите границы страны.

"Мы ссылаемся на традицию еще до Второй мировой войны, тогда наряду с пограничной службой существовал корпус охраны границы как военное формирование. Сегодня мы в рамках сил территориальной обороны приобщаемся к организации этой составляющей", – сказал министр.

Блащак подчеркнул, что с начала кризиса на восточной границе Польши силы территориальной обороны поддерживали действия армии и пограничной службы.

Вице-премьер призвал поляков не только вступать в ряды территориальных войск обороны, но и проходить профессиональную военную службу.

Министерство обороны Литвы 21 сентября приняло решение привести в повышенную боевую готовность свои войска после объявления частичной мобилизации в России.