Лукашенко рассказал о сотнях тысяч мигрантов, "расстрелянных польскими пограничниками"

"Ситуация с мигрантами у нашей западной границы – очередная проверка на прочность. Если смотреть глобально, так называемый миграционный кризис – эффект бумеранга, спровоцированный варварскими действиями западных политиков на востоке планеты. Люди [мигранты] побежали от войн, голода и разрухи, начали искать будущее для своих детей. Запад дал миллионам людей ложную надежду, а в итоге выстроил заслон на пути воссоединения семей", – заявил он.

Лукашенко считает, что ничто не остановит миграционные потоки, и называет Беларусь "транзитной точкой в этих траекториях".

"Миграционный кризис обнажил нежелание наших западных соседей договариваться, внимать здравым доводам. В своей жестокости они превзошли варварство Средневековья. Сбежавший [польский] военнослужащий жуткие вещи рассказывает: эти мерзавцы организовали охоту на людей, в лесах брали и расстреливали. Сотни, сотни тысяч людей, которые искали счастья в Европе, куда их позвали, были расстреляны в лесах и зарыты в могилы. Это ли не фашизм?" – добавил он.

Видео с 29-й минуты:

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Видео: Информационное агентство БелТА / YouTube