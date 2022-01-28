Лукашенко рассказал о сотнях тысяч мигрантов, "расстрелянных польскими пограничниками"

"Ситуация с мигрантами у нашей западной границы – очередная проверка на прочность. Если смотреть глобально, так называемый миграционный кризис – эффект бумеранга, спровоцированный варварскими действиями западных политиков на востоке планеты. Люди [мигранты] побежали от войн, голода и разрухи, начали искать будущее для своих детей. Запад дал миллионам людей ложную надежду, а в итоге выстроил заслон на пути воссоединения семей", – заявил он.
Лукашенко считает, что ничто не остановит миграционные потоки, и называет Беларусь "транзитной точкой в этих траекториях".
"Миграционный кризис обнажил нежелание наших западных соседей договариваться, внимать здравым доводам. В своей жестокости они превзошли варварство Средневековья. Сбежавший [польский] военнослужащий жуткие вещи рассказывает: эти мерзавцы организовали охоту на людей, в лесах брали и расстреливали. Сотни, сотни тысяч людей, которые искали счастья в Европе, куда их позвали, были расстреляны в лесах и зарыты в могилы. Это ли не фашизм?" – добавил он.
Видео с 29-й минуты:
В 2021 году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Александра Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.
В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекали через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран были созданы "вербовочные центры", где людям предлагали за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозили в Минск.
Границу с Польшей, по данным пограничной службы страны, в течение 2021 года пытались нелегально пересечь более 39 тыс. раз. В 2020 году таких попыток было 120, сообщил TVP3 Lublin со ссылкой на данные пограничников. В Польше за прошедший год задержали 2800 мигрантов (в 2020 году – 122).
21 января министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский заявил, что давление нелегальных мигрантов на границу Польши со стороны Беларуси может усилиться с наступлением весны.