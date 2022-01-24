Польша ожидает обострения миграционного кризиса весной

В Польше считают, что зима и плохая погода ослабили миграционные потоки, но весной они возобновятся Фото: Straż Graniczna / Twitter

Журналист отметил, что, хотя количество нелегальных мигрантов на границе Польши уменьшилось, зачастую их нападения становятся более ожесточенными, и спросил, как долго Польше придется держать на границе дополнительные силы.

Министр ответил, что рассчитывает уменьшить количество правоохранителей на границе после строительства стены – она должна быть готова летом.

"Польское государство выдержало это непростое испытание, мы защитились, а [находящийся при власти в Беларуси Александр] Лукашенко не добился ни одной своей цели, он отошел от наших границ... Однако подчеркиваю: это не конец, весной может быть еще одна мощная атака. Вот почему мы делаем все, что в наших силах, чтобы укрепить боевые силы, построить стену", – сказал Каминьский.

По его мнению, следует различать спасающихся от репрессий в своих странах беженцев, которых Польша приняла около 15 тыс. человек, и мигрантов, "которые хотят поправить свое материальное положение". Он подчеркнул, что людям, которые пытаются прорваться через границу, нападая на польских пограничников, "не может быть никакой награды" и предоставления убежища.

Wa * ny wywiad! Min. @Kaminski_M_ dla @wPolityce_pl: Celem * ukaszenki by * o z * amanie pa * stwa polskiego. Ale obronili * my si * ...https://t.co/4fc7dLYv2P — Stanis * aw * aryn (@StZaryn) January 22, 2022

Об ожидаемом усилении миграционного давления на Европу весной написал также в Twitter 22 января cпикер министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин. Он констатировал, что "зимние месяцы и плохая погода способствуют ослаблению миграционных движений".

"В последние дни в группах, организующих миграцию из Беларуси на Запад, появляется большая заинтересованность в поездках в Европу весной. Уже сейчас людей призывают приезжать в Беларусь в мае", – написал Жарин.

In recent days, more interest in traveling to Europe in the spring time has been presented on the groups which are used to manage the migration route from Belarus to the West. People are already being encouraged to travel to Belarus in May. 2/3 — Stanis * aw * aryn (@StZaryn) January 22, 2022

В связи с этим он ожидает, что через несколько месяцев "белорусские службы могут снова массово проводить свою акции против Польши".