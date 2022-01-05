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Госпогранслужба своими силами изготовила 2 тыс. бухт колючей проволоки для установки на границе с Беларусью

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Проволочное заграждение типа "Егоза" установят на границе с Беларусью
Проволочное заграждение типа "Егоза" установят на границе с Беларусью
Фото: dpsu.gov.ua

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) на собственных мощностях изготовила почти 2 тыс. бухт колючей проволоки для установки на границе с Беларусью. Об этом 5 января сообщает пресс-центр ГПСУ.

Сейчас в производстве ГПСУ установлены три линии, позволяющие производить проволочное заграждение типа "Егоза" и сетку-рабицу. Для бесперебойного производства "Егозы" за счет резервного фонда госбюджета закуплено почти 300 т сырья, еще более 200 т пограничники получили от различных организаций.

"Общая потребность Госпогранслужбы в таких заграждениях достаточно велика, поэтому мы начали производить их самостоятельно", – сказано в сообщении.

ВИДЕО
Видео: Державна прикордонна служба України / YouTube
Контекст:

В 2021 году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

Глава МВД Украины Денис Монастырский считает, что миграционный кризис на белорусской-польской границе создан искусственно спецслужбами РФ. По его мнению, Россия может организовать переправку этих мигрантов из Беларуси в Украину. Министр отметил, что Украина готовится к такому сценарию и уже задействовала оперативные резервы Нацгвардии и Нацполиции для охраны границы. Монастырский также сообщил в ноябре, что в областях Украины, граничащих с Беларусью, могут ввести чрезвычайное положение, но пока необходимости в этом нет.

В конце ноября на украинско-белорусской границе вечером состоялась специальная операция "Полесье", целью которой было недопущение пересечения нелегальными мигрантами границы. В ней принимали участие Нацгвардия, Национальная полиция, Вооруженные силы Украины и пограничники. В декабре в Ровенской области подразделения МВД Украины отработали защиту границы от прорыва мигрантов из Беларуси.

Теги: Украина, Беларусь, миграция, граница, Госпогранслужба, ГПСУ, мигранты, Беларусь и миграционный кризис
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