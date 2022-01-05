Госпогранслужба своими силами изготовила 2 тыс. бухт колючей проволоки для установки на границе с Беларусью

Сейчас в производстве ГПСУ установлены три линии, позволяющие производить проволочное заграждение типа "Егоза" и сетку-рабицу. Для бесперебойного производства "Егозы" за счет резервного фонда госбюджета закуплено почти 300 т сырья, еще более 200 т пограничники получили от различных организаций.

"Общая потребность Госпогранслужбы в таких заграждениях достаточно велика, поэтому мы начали производить их самостоятельно", – сказано в сообщении.

ВИДЕО

Видео: Державна прикордонна служба України / YouTube