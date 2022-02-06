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Белорусские силовики стреляли у границы с Польшей – погранслужба

В 2021 году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока
В 2021 году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока
Фото: Straż Graniczna / Twitter

У границы с Польшей белорусские силовики стреляли из сигнальных пистолетов. Об этом заявила спикер польской пограничной службы Анна Михальская 6 февраля в комментарии PAP.

Она отметила, что такие провокации происходят постоянно.

Спикер рассказала, что в ночь на 6 февраля на границе Польши с Беларусью задержали шестерых граждан Йемена, которые хотели нелегально попасть в страну. По информации Михальской, они прибыли в Беларусь из РФ.

Агентство отметило, что с начала года зафиксировано 1,1 тыс. попыток незаконного пересечения польской границы.

Контекст:

В 2021 году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Александра Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекали через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран были созданы "вербовочные центры", где людям предлагали за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозили в Минск.

Границу с Польшей, по данным пограничной службы страны, в течение 2021 года пытались нелегально пересечь более 39 тыс. раз. В 2020 году таких попыток было 120, сообщил TVP3 Lublin со ссылкой на данные пограничников. В Польше за прошедший год задержали 2800 мигрантов (в 2020 году – 122).

21 января министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский заявил, что давление нелегальных мигрантов на границу Польши со стороны Беларуси может усилиться с наступлением весны.

Теги: Беларусь, Польша, граница, мигранты, Беларусь и миграционный кризис
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