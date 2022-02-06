Белорусские силовики стреляли у границы с Польшей – погранслужба

В 2021 году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока Фото: Straż Graniczna / Twitter

Она отметила, что такие провокации происходят постоянно.

Спикер рассказала, что в ночь на 6 февраля на границе Польши с Беларусью задержали шестерых граждан Йемена, которые хотели нелегально попасть в страну. По информации Михальской, они прибыли в Беларусь из РФ.

Агентство отметило, что с начала года зафиксировано 1,1 тыс. попыток незаконного пересечения польской границы.