"Реакция санитаров в палатах". Невзоров объяснил, почему Запад вынужден реагировать на российскую агрессию

Журналист спросил, насколько эффектно глава Кремля "торгует хаосом", напомнив о скоплении российский войск возле границы Украины и мигрантах в Беларуси на границе с Польшей.

"Запад-то вынужден на это реагировать. Но бывает реакция санитаров. Санитары тоже на некоторые события во вверенных им палатах вынуждены как-то реагировать. И если санитары в панике бегают со шприцами и рубашками за кем-то – это еще не значит, что этот кто-то, прыгающий от них по кроватям, ведет какую-то тонкую, сложную и интересную игру", – объяснил Невзоров.

Публицист считает, что Путин может начать большую войну.

"Путин может рискнуть, но это его последняя карта. Она бесконечно для него рискованная. Вот когда у него не останется больше ни одного козыря, когда у него не останется больше ни одной надежды, когда у него не будет ни одного хода, тогда да, он на это пойдет", – предположил Невзоров.