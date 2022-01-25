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"Реакция санитаров в палатах". Невзоров объяснил, почему Запад вынужден реагировать на российскую агрессию

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Невзоров сравнил действия РФ с пациентом, прыгающим по кроватям
Невзоров сравнил действия РФ с пациентом, прыгающим по кроватям
Фото: wikipedia.org

Запад вынужден реагировать на действия президента РФ Владимира Путина по отношению к соседним странам, заявил в интервью "Радио Свобода", опубликованном 25 января, российский публицист Александр Невзоров.

Журналист спросил, насколько эффектно глава Кремля "торгует хаосом", напомнив о скоплении российский войск возле границы Украины и мигрантах в Беларуси на границе с Польшей.

"Запад-то вынужден на это реагировать. Но бывает реакция санитаров. Санитары тоже на некоторые события во вверенных им палатах вынуждены как-то реагировать. И если санитары в панике бегают со шприцами и рубашками за кем-то – это еще не значит, что этот кто-то, прыгающий от них по кроватям, ведет какую-то тонкую, сложную и интересную игру", – объяснил Невзоров.

Публицист считает, что Путин может начать большую войну.

"Путин может рискнуть, но это его последняя карта. Она бесконечно для него рискованная. Вот когда у него не останется больше ни одного козыря, когда у него не останется больше ни одной надежды, когда у него не будет ни одного хода, тогда да, он на это пойдет", – предположил Невзоров.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сказала в интервью Financial Times, которое вышло 15 января 2022 года, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что "тоже разные сценарии рассматривают".

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 января после заседания СНБО заявил, что в Украине все под контролем и причин для паники нет.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил в тот же день, что Россия не создала ни одной ударной группировки, что бы свидетельствовало о подготовке ее вторжения в Украину. По мнению Данилова, полномасштабное вторжение России в Украину на сегодня невозможно.

Теги: Россия, Владимир Путин, Александр Невзоров, Беларусь, война, граница, агрессия, вторжение, российская агрессия, война в Украине, мигранты, войска, границы, Беларусь и миграционный кризис
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