Бурба: Заявления руководства Украины, что наступления РФ не будет и что это все паника, – непрофессиональные

"Данные есть о наступлении. И это подтверждают американские, британские разведчики. Меня удивляет ситуация, как это обсуждает высшее политическое руководство у нас в государстве. Заявления наших руководителей о том, что это все паника, никакого наступления не будет, – непрофессиональные, неправильные", – сказал он.

По словам бывшего разведчика, "украинцев невозможно напугать наступлением, но нужно рассказать о нашем плане действий".

"Наша задача – законодательно упростить для граждан действия при возможном наступлении. Вот завтра начнется ряд кибератак – разве мы знаем, что делать? СНБО (Совет нацбезопасности и обороны Украины. – "ГОРДОН"), с одной стороны, говорит, что у нас есть план. Но мы не знаем элементарных вещей и нет указаний СНБО для органов исполнительной власти в регионах", – объяснил Бурба.

Он напомнил о словах президента Украины Владимира Зеленского, что "нет паники, не покупайте спички".

"Нам нужно рассказать правду. Я не хочу испугать, с одной стороны, но с другой – мы полностью не готовы к действиям во время наступления", – считает Бурба.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, Зеленский сказал, что "все спокойно, причин для паники нет". Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно, и подчеркнул, что поводов для паники нет.