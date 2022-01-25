Бурба: Заявления руководства Украины, что наступления РФ не будет и что это все паника, – непрофессиональные

"Данные есть о наступлении. И это подтверждают американские, британские разведчики. Меня удивляет ситуация, как это обсуждает высшее политическое руководство у нас в государстве. Заявления наших руководителей о том, что это все паника, никакого наступления не будет, – непрофессиональные, неправильные", – сказал он.
По словам бывшего разведчика, "украинцев невозможно напугать наступлением, но нужно рассказать о нашем плане действий".
"Наша задача – законодательно упростить для граждан действия при возможном наступлении. Вот завтра начнется ряд кибератак – разве мы знаем, что делать? СНБО (Совет нацбезопасности и обороны Украины. – "ГОРДОН"), с одной стороны, говорит, что у нас есть план. Но мы не знаем элементарных вещей и нет указаний СНБО для органов исполнительной власти в регионах", – объяснил Бурба.
Он напомнил о словах президента Украины Владимира Зеленского, что "нет паники, не покупайте спички".
"Нам нужно рассказать правду. Я не хочу испугать, с одной стороны, но с другой – мы полностью не готовы к действиям во время наступления", – считает Бурба.
24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, Зеленский сказал, что "все спокойно, причин для паники нет". Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно, и подчеркнул, что поводов для паники нет.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сказала в интервью Financial Times, которое вышло 15 января 2022 года, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что "тоже разные сценарии рассматривают".
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.