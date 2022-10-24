Зеленский призвал Израиль определиться: С кем вы? С демократическим миром, или с теми, кто закрывает глаза на российский террор

Видеозапись выступления Зеленского опубликована на его странице в Facebook.
Глава государства отметил, что Украина постоянно подвергается российским террористическим атакам – "мерзкий звук полета иранских дронов каждую ночь звучит в нашем небе".
"К сожалению, у нас нет своего "Железного купола". У нас пока нет современной и эффективной системы ПВО и ПРО, которая могла бы обезопасить наше небо. Потому Россия и надеется террором в воздухе компенсировать проигрыши на земле… За восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила около 4,5 тыс. ракет против нас, и запас ракет у них сокращается. Вот почему Россия пошла искать доступное оружие по другим странам для продолжения террора. Нашла – в Иране", – сказал Зеленский.
Он высказал предположение, что Россия в ответ может содействовать Ирану в реализации его ядерной программы.
Зеленский рассказал, что каждый раз, когда в Украине на заседаниях ставки верховного главнокомандующего обсуждается российский ракетный и дроновый террор, речь идет и о партнерах, которые "уже помогают или могут помочь защитить небо".
"К сожалению, слова – Израиль, израильские – при этом не звучат. Конечно, это решение вашего государства, ваших правительств. Похоже, оно было принято давно – в 2014 году, когда Россия начала агрессию против Украины. Решение "не раздражать" Кремль, не помогать Украине реально… Еще с 2014 года мы просили Израиль о помощи", – отметил президент.
Зеленский подчеркнул, что Украине помогают много демократических стран, но в Киеве хотели бы помощи и от Израиля.
"Не время ли вашему государству выбрать – с кем вы? Или с демократическим миром, который бок о бок борется против экзистенциальной угрозы своему существованию, или с теми, кто закрывает глаза на российский террор даже тогда, когда ценой продолжения террора есть полное разрушение глобальной безопасности?" – спросил Зеленский.
В тоже время, глава Украинского государства поблагодарил Израиль за оказываемую медицинскую помощь и за поддержку со стороны израильского народа.
При этом, он выразил надежду на то, что Украина получит поддержку от Израиля "и в небе".
После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки гуманитарной помощи населению и оборонной продукции для армии.
В рамках помощи Украине Израиль открыл полевой госпиталь во Львове и передал несколько бронированных машин скорой помощи. Кроме того, Израиль передает Украине защитные шлемы, бронежилеты, костюмы для саперов и противогазы. Однако в стране отклонили просьбу США разрешить Берлину поставлять Украине противотанковые ракеты, произведенные в Германии по израильской лицензии, сообщило в мае издание Axios.
Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил 4 октября, что Израиль активно помогает Украине, но не переходя "красные линии". По его словам, они связаны с ситуацией на Ближнем Востоке, которая в любой момент может скатиться в предвоенную или военную.
16 октября, после того, как стало известно, что Иран передает баллистические ракеты России, министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай заявил о необходимости предоставления Украине военной помощи. Это разрушит отношения Израиля с РФ, отреагировал экс-президент России, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. 17 октября издание Walla! написало, ссылаясь на неназванного высокопоставленного чиновника министерства иностранных дел Израиля, что заявление Шая не отображает позицию правительства страны.
18 октября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина отправит официальную ноту правительству Израиля с просьбой неотложно предоставить ей системы ПВО.
19 октября министр обороны Бени Ганц заявил, что Израиль готов активно участвовать в создании для Украины эффективной системы раннего предупреждения об авиаударах, но не будет передавать системы вооружений Украине "из-за ряда оперативных соображений".
По данным СМИ, Израиль передал Украине разведданные для борьбы с иранскими дронами-камикадзе.