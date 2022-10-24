Зеленский призвал Израиль определиться: С кем вы? С демократическим миром, или с теми, кто закрывает глаза на российский террор

Украине помогают много демократических стран, но в Киеве хотели бы помощи и от Израиля, отметил Зеленский Фото: president.gov.ua

Видеозапись выступления Зеленского опубликована на его странице в Facebook.

Глава государства отметил, что Украина постоянно подвергается российским террористическим атакам – "мерзкий звук полета иранских дронов каждую ночь звучит в нашем небе".

"К сожалению, у нас нет своего "Железного купола". У нас пока нет современной и эффективной системы ПВО и ПРО, которая могла бы обезопасить наше небо. Потому Россия и надеется террором в воздухе компенсировать проигрыши на земле… За восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила около 4,5 тыс. ракет против нас, и запас ракет у них сокращается. Вот почему Россия пошла искать доступное оружие по другим странам для продолжения террора. Нашла – в Иране", – сказал Зеленский.

Он высказал предположение, что Россия в ответ может содействовать Ирану в реализации его ядерной программы.

Зеленский рассказал, что каждый раз, когда в Украине на заседаниях ставки верховного главнокомандующего обсуждается российский ракетный и дроновый террор, речь идет и о партнерах, которые "уже помогают или могут помочь защитить небо".

"К сожалению, слова – Израиль, израильские – при этом не звучат. Конечно, это решение вашего государства, ваших правительств. Похоже, оно было принято давно – в 2014 году, когда Россия начала агрессию против Украины. Решение "не раздражать" Кремль, не помогать Украине реально… Еще с 2014 года мы просили Израиль о помощи", – отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украине помогают много демократических стран, но в Киеве хотели бы помощи и от Израиля.

"Не время ли вашему государству выбрать – с кем вы? Или с демократическим миром, который бок о бок борется против экзистенциальной угрозы своему существованию, или с теми, кто закрывает глаза на российский террор даже тогда, когда ценой продолжения террора есть полное разрушение глобальной безопасности?" – спросил Зеленский.

В тоже время, глава Украинского государства поблагодарил Израиль за оказываемую медицинскую помощь и за поддержку со стороны израильского народа.

При этом, он выразил надежду на то, что Украина получит поддержку от Израиля "и в небе".