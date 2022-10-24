Израиль передал Украине разведданные для борьбы с иранскими дронами-камикадзе – СМИ

В последнее время Россия активно использует против Украины иранские беспилотники Фото: Віталій Кличко / Telegram

После нападения беспилотников на Киев министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к Израилю с просьбой предоставить оружие для противовоздушной обороны.

Просьба была отклонена министром обороны Израиля Бенни Ганцем в основном потому, что Израиль зависит от сотрудничества с Россией в проведении рейдов израильских ВВС в Сирии. Израиль, по его словам, предоставит системы раннего предупреждения, но не средства противовоздушной обороны.

Однако неназванный украинский чиновник в разговоре с журналистами не под запись заявил, что Израиль предоставил разведывательные данные, полезные для нацеливания на иранские беспилотники".