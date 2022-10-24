Израиль передал Украине разведданные для борьбы с иранскими дронами-камикадзе – СМИ

После нападения беспилотников на Киев министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к Израилю с просьбой предоставить оружие для противовоздушной обороны.
Просьба была отклонена министром обороны Израиля Бенни Ганцем в основном потому, что Израиль зависит от сотрудничества с Россией в проведении рейдов израильских ВВС в Сирии. Израиль, по его словам, предоставит системы раннего предупреждения, но не средства противовоздушной обороны.
Однако неназванный украинский чиновник в разговоре с журналистами не под запись заявил, что Израиль предоставил разведывательные данные, полезные для нацеливания на иранские беспилотники".
Иранские дроны в последнее время активно применяются Россией в Украине. В частности, речь о дронах-камикадзе Shahed-136 и многоцелевых БПЛА Mohajer-6. Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Россияне перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".
Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября сообщил, что, по данным разведки, Россия заказала у Ирана более 2400 дронов-камикадзе. По информации ВС ВСУ на 23 октября, украинские военные уничтожили 273 дрона Shahed-136.
МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября предложил разорвать дипломатические отношения с Ираном. Он заявил, что Украина готова предоставить доказательства применения иранских БПЛА.
В МВД подчеркивали: украинские защитники "приземляли" целые комплексы этих БПЛА и там четко видно и понятно, "откуда они и какие там комплектующие". Подтверждают использование Россией иранских дронов и в НАТО.
Иран при этом отрицает поставки дронов российской армии и потребовал от Украины документальные подтверждения, что РФ применяет иранские дроны на войне.
За участие в агрессии РФ против Украины ЕС и Великобритания 20 октября ввели санкции против Ирана.