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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Беларуси заметили иранских инструкторов, которые учат россиян запускать дроны-камикадзе – Силы спецопераций

Россия применяет в Украине иранские БПЛА
Россия применяет в Украине иранские БПЛА
Фото: Віталій Кличко / Telegram

В Беларуси иранские инструкторы обучают российских военных и контролируют запуск дронов. Об этом написал Центр национального сопротивления, созданный Силами специальных операций ВСУ.

По данным ССО, россияне полностью взяли на себя контроль над авиабазами в Барановичах и Лиде и продолжают использовать их для нанесения ударов по территории Украины.

"Тем временем в селе Микуличи в Гомельской области замечена группа иранских инструкторов, офицеров Корпуса стражей исламской революции, которые находятся под усиленной охраной российских нацгвардейцев и офицеров ФСБ. По информации от белорусских партизан, именно эти инструкторы координировали запуски БПЛА Shahed-136 по объектам инфраструктуры Киевской области и северных и западных областях Украины", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Россияне перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".

Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября сообщил, что, по данным украинской разведки, Россия заказала у Ирана более 2400 дронов-камикадзе. 19 октября он рассказал, что украинские военные сбили 233 дрона Shahed-136.

МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября предложил разорвать дипломатические отношения с Ираном. Он заявил, что Украина готова предоставить доказательства применения иранских БПЛА.

В МВД подчеркивали – украинские защитники "приземляли" целые комплексы этих БПЛА и там четко видно и понятно, "откуда они и какие там комплектующие". Подтверждают использование Россией иранских дронов и в НАТО.

Иран при этом отрицает поставки дронов российской армии и потребовал от Украины документальные подтверждения, что РФ применяет иранские дроны на войне.

За участие в агрессии РФ против Украины ЕС и Великобритания 20 октября ввели санкции против Ирана.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Иран, Беларусь, война, война России против Украины, ССО
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