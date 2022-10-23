В Беларуси заметили иранских инструкторов, которые учат россиян запускать дроны-камикадзе – Силы спецопераций

По данным ССО, россияне полностью взяли на себя контроль над авиабазами в Барановичах и Лиде и продолжают использовать их для нанесения ударов по территории Украины.

"Тем временем в селе Микуличи в Гомельской области замечена группа иранских инструкторов, офицеров Корпуса стражей исламской революции, которые находятся под усиленной охраной российских нацгвардейцев и офицеров ФСБ. По информации от белорусских партизан, именно эти инструкторы координировали запуски БПЛА Shahed-136 по объектам инфраструктуры Киевской области и северных и западных областях Украины", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)