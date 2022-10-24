Россия может еще долго терроризировать Украину дронами-камикадзе, но не ракетами – Буданов

"Террор с использованием "шахедов" действительно может быть еще долго. А вот с использованием ракет нет, потому что запасы почти исчерпаны", – сказал он в ответ на вопрос, сколько еще может длиться террор такого масштаба, который происходит последние две недели по всей территории страны
По его словам, россияне вынуждены использовать дроны из-за недостатка ракет, их невысокой эффективности и точности.
По информации ГУР, у россиян осталось 43% ракет типа "Калибр-ПЛ", "Калибр-НК", около 45% ракет Х-101 и Х-555 и всего 13% ракет "Искандер", при том, что 30% считается неприкосновенным запасом.
Однако вопрос, сколько еще у россиян осталось иранских дронов, он назвал некорректным, так как их оккупанты постоянно заказывают. К 22 октября они применили 330 Shahed-136 (примерно 220 были сбиты).
"Не всегда до своих, иногда где-то рядом, но 30% дронов доходят до целей. Одноразовая поставка партии – это около 300 единиц", – пояснил Буданов.
По его словам, всего на данный момент Россия заказала у Ирана около 1700 всех типов дронов, сейчас используется вторая партия.
"Вы же должны понять, они заказали 1700 штук, но их еще нужно изготовить. Поэтому здесь тоже есть определенные проблемы. Но, как видите, ПВО в принципе справляется, 70% сбиты", – добавил глава ГУР.
Иранские дроны в последнее время активно применяются Россией в Украине. В частности, речь о дронах-камикадзе Shahed-136 и многоцелевых БПЛА Mohajer-6. Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Россияне перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".
Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября сообщил, что, по данным разведки, Россия заказала у Ирана более 2400 дронов-камикадзе. По данным ВС ВСУ на 23 октября, украинские военные уничтожили 273 дрона Shahed-136.
МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября предложил разорвать дипломатические отношения с Ираном. Он заявил, что Украина готова предоставить доказательства применения иранских БПЛА.
В МВД подчеркивали: украинские защитники "приземляли" целые комплексы этих БПЛА и там четко видно и понятно, "откуда они и какие там комплектующие". Подтверждают использование Россией иранских дронов и в НАТО.
Иран при этом отрицает поставки дронов российской армии и потребовал от Украины документальные подтверждения, что РФ применяет иранские дроны на войне.
За участие в агрессии РФ против Украины ЕС и Великобритания 20 октября ввели санкции против Ирана.