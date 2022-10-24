Россия может еще долго терроризировать Украину дронами-камикадзе, но не ракетами – Буданов

По информации ГУР, Россия уже использует неприкосновенный запас некоторых видов ракет, но советских Х-101 и Х-555 осталась еще почти половина Фото: EPA (иллюстративное)

"Террор с использованием "шахедов" действительно может быть еще долго. А вот с использованием ракет нет, потому что запасы почти исчерпаны", – сказал он в ответ на вопрос, сколько еще может длиться террор такого масштаба, который происходит последние две недели по всей территории страны

По его словам, россияне вынуждены использовать дроны из-за недостатка ракет, их невысокой эффективности и точности.

По информации ГУР, у россиян осталось 43% ракет типа "Калибр-ПЛ", "Калибр-НК", около 45% ракет Х-101 и Х-555 и всего 13% ракет "Искандер", при том, что 30% считается неприкосновенным запасом.

Однако вопрос, сколько еще у россиян осталось иранских дронов, он назвал некорректным, так как их оккупанты постоянно заказывают. К 22 октября они применили 330 Shahed-136 (примерно 220 были сбиты).

"Не всегда до своих, иногда где-то рядом, но 30% дронов доходят до целей. Одноразовая поставка партии – это около 300 единиц", – пояснил Буданов.

По его словам, всего на данный момент Россия заказала у Ирана около 1700 всех типов дронов, сейчас используется вторая партия.

"Вы же должны понять, они заказали 1700 штук, но их еще нужно изготовить. Поэтому здесь тоже есть определенные проблемы. Но, как видите, ПВО в принципе справляется, 70% сбиты", – добавил глава ГУР.