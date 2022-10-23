Израиль разбомбил в Сирии завод по сбору иранских дронов

По данным источников SOHR, удар случился 21 октября в районе военного аэропорта Димас в западной части провинции Дамаск.
Наблюдатели сообщили, что в последнее время этот военный аэропорт полностью контролировался иранцами и поддерживаемыми ими боевиками, в том числе и членами "Хезболлы".
В январе 2022 года туда прибыли партии оружия, боеприпасов и компонентов для сбора дронов, пишет SOHR. Также отмечается, что члены "Хезболлы" проводили буровые работы вокруг аэропорта для хранения полученного от Ирана оружия.
Источники центра также сообщили, что там видели членов Корпуса стражей исламской революции и экспертов "Хезболлы", которые проходили обучение в Иране.
Иранские дроны в последнее время активно применяются Россией в Украине. В частности, речь о дронах-камикадзе Shahed-136 и многоцелевых БПЛА Mohajer-6. Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Россияне перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".
Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября сообщил, что, по данным украинской разведки, Россия заказала у Ирана более 2400 дронов-камикадзе. 19 октября он рассказал, что украинские военные сбили 233 дрона Shahed-136.
МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября предложил разорвать дипломатические отношения с Ираном. Он заявил, что Украина готова предоставить доказательства применения иранских БПЛА.
В МВД подчеркивали: украинские защитники "приземляли" целые комплексы этих БПЛА и там четко видно и понятно, "откуда они и какие там комплектующие". Подтверждают использование Россией иранских дронов и в НАТО.
Иран при этом отрицает поставки дронов российской армии и потребовал от Украины документальные подтверждения, что РФ применяет иранские дроны на войне.
За участие в агрессии РФ против Украины ЕС и Великобритания 20 октября ввели санкции против Ирана.