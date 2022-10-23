Израиль разбомбил в Сирии завод по сбору иранских дронов

По данным источников SOHR, удар случился 21 октября в районе военного аэропорта Димас в западной части провинции Дамаск.

Наблюдатели сообщили, что в последнее время этот военный аэропорт полностью контролировался иранцами и поддерживаемыми ими боевиками, в том числе и членами "Хезболлы".

В январе 2022 года туда прибыли партии оружия, боеприпасов и компонентов для сбора дронов, пишет SOHR. Также отмечается, что члены "Хезболлы" проводили буровые работы вокруг аэропорта для хранения полученного от Ирана оружия.

Источники центра также сообщили, что там видели членов Корпуса стражей исламской революции и экспертов "Хезболлы", которые проходили обучение в Иране.