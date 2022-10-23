Пункт управления, боеприпасы, гаубицы. Генштаб ВСУ рассказал об уничтоженных объектах оккупантов

По данным Генштаба, ВСУ уничтожили в Украине более 67 тыс. оккупантов Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Авиация сил обороны в течение суток нанесла шесть ударов. Подтверждено поражение шести районов сосредоточения вооружения и военной техники противника. [...] Ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и зенитный ракетный комплекс противника", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что их подразделения противовоздушной обороны сбили сегодня 12 иранских беспилотников Shahed-136.

"По уточненной информации, подтверждено уничтожение личного состава и техники противника за 22 октября текущего года. В районе города Энергодар в результате огневого поражения были уничтожены четыре гаубицы Д-30, три грузовика с боеприпасами, до 50 военнослужащих противника, еще около 40 – ранены", – отметили в ВСУ.

Также, по данным Генштаба, на одном из направлений уничтожены две вражеские единицы реактивной системы залпового огня "Ураган" вместе с боевыми расчетами.

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