Украинские войска нанесли по российским оккупантам 14 ударов, в том числе по пункту управления – Генштаб ВСУ

"Авиация сил обороны за текущие сутки нанесла 10 ударов. Подтверждено поражение девяти районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также позиции зенитного ракетного комплекса врага", – говорится в сообщении.
Украинские военные рассказали, что их подразделения противовоздушной обороны сбили один вражеский вертолет.
"Военнослужащие ракетных войск и артиллерии за текущие сутки поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и один склад боеприпасов врага", – объяснили в ВСУ.
Также Генштаб озвучил уточненную информацию об огневом поражении подразделений противника за предыдущие дни.
"Подтверждено поражение живой силы и техники противника в Запорожской области. Это около 200 военнослужащих погибшими, более 150 – ранеными. Также уничтожен склад боеприпасов и 10 единиц вооружения и военной техники", – отметили в ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны. В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
По данным Генштаба ВСУ на 21 октября, в Украине уже погибло около 67 070 оккупантов.