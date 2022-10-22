Украинские войска нанесли по российским оккупантам 14 ударов, в том числе по пункту управления – Генштаб ВСУ

Отработала в том числе артиллерия ВСУ Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Авиация сил обороны за текущие сутки нанесла 10 ударов. Подтверждено поражение девяти районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также позиции зенитного ракетного комплекса врага", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что их подразделения противовоздушной обороны сбили один вражеский вертолет.

"Военнослужащие ракетных войск и артиллерии за текущие сутки поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и один склад боеприпасов врага", – объяснили в ВСУ.

Также Генштаб озвучил уточненную информацию об огневом поражении подразделений противника за предыдущие дни.

"Подтверждено поражение живой силы и техники противника в Запорожской области. Это около 200 военнослужащих погибшими, более 150 – ранеными. Также уничтожен склад боеприпасов и 10 единиц вооружения и военной техники", – отметили в ВСУ.

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