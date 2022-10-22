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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ 21 октября отбили атаки оккупантов в районах 10 населенных пунктов – Генштаб ВСУ

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ВСУ отбили ряд российских атак
ВСУ отбили ряд российских атак
Фото: EPA

Украинские военные 21 октября отбили атаки российских оккупантов в районе нескольких населенных пунктов в Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 22 октября.

"За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки кафиров в районах населенных пунктов Тернова Харьковской области; Белогоровка и Золотаревка Луганской области и Лиман, Иванград, Соледар, Новокалиновое, Озаряновка, Одрадовка и Первомайское Донецкой области", – говорится в сообщении.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 16 ударов.

"Подтверждено поражение трех опорных пунктов и 10 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также трех позиций зенитных ракетных комплексов врага. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях сбили вражеский самолет Су-25 и один беспилотник типа "Орлан-10". Воины ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили два пункта управления, 14 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, зенитный ракетный комплекс С-300 противника, вражескую артиллерию на огневых позициях и еще пять важных целей", – сообщили в пресс-центре.

Также, по данным Генштаба, подтверждено поражение Силами обороны 20 октября ремонтной базы оккупантов и техники в районе Новой Каховки Херсонской области.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, ВСУ, война России против Украины
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