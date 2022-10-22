ВСУ 21 октября отбили атаки оккупантов в районах 10 населенных пунктов – Генштаб ВСУ

"За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки кафиров в районах населенных пунктов Тернова Харьковской области; Белогоровка и Золотаревка Луганской области и Лиман, Иванград, Соледар, Новокалиновое, Озаряновка, Одрадовка и Первомайское Донецкой области", – говорится в сообщении.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 16 ударов.

"Подтверждено поражение трех опорных пунктов и 10 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также трех позиций зенитных ракетных комплексов врага. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях сбили вражеский самолет Су-25 и один беспилотник типа "Орлан-10". Воины ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили два пункта управления, 14 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, зенитный ракетный комплекс С-300 противника, вражескую артиллерию на огневых позициях и еще пять важных целей", – сообщили в пресс-центре.

Также, по данным Генштаба, подтверждено поражение Силами обороны 20 октября ремонтной базы оккупантов и техники в районе Новой Каховки Херсонской области.

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