Между белорусскими и российскими военными в Беларуси возникают конфликты на почве национальной принадлежности – Генштаб ВСУ

"Продолжается развертывание совместной региональной группировки войск РФ и республики Беларусь. В течение суток авиация противника совершала учебно-тренировочные полеты в воздушном пространстве республики Беларусь", – говорится в сообщении.

По информации Генштаба, между российскими и белорусскими военными "отмечаются нередкие случаи конфликтов на почве национальной принадлежности и дерзкого отношения россиян к белорусам".

В целом обстановка на Волынском и Полесском направлениях – без существенных изменений.