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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Между белорусскими и российскими военными в Беларуси возникают конфликты на почве национальной принадлежности – Генштаб ВСУ

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В Беларусь прибывают российские военные
В Беларусь прибывают российские военные
Фото: EPA

На территории Беларуси продолжается развертывание совместной группировки белорусских и российских войск. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил украины в Facebook 22 октября.

"Продолжается развертывание совместной региональной группировки войск РФ и республики Беларусь. В течение суток авиация противника совершала учебно-тренировочные полеты в воздушном пространстве республики Беларусь", – говорится в сообщении.

По информации Генштаба, между российскими и белорусскими военными "отмечаются нередкие случаи конфликтов на почве национальной принадлежности и дерзкого отношения россиян к белорусам".

В целом обстановка на Волынском и Полесском направлениях – без существенных изменений.

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Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов. После этого с территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты и дроны-камикадзе.

Совету нацбезопасности и обороны Украины известно, что президент РФ Владимир Путин ежедневно оказывает давление на находящегося в Беларуси при власти с 1994 года Александра Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.

4 октября Лукашенко прямо признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства". Развертывание, по словам Лукашенко, началось 8 октября. Помощник министра обороны Беларуси по международному военному сотрудничеству Валерий Ревенко заявил, что в страну прибудет около 9 тыс. российских военных.

11 октября Лукашенко объявил в Беларуси проверку боеготовности вооруженных сил. По данным белорусского издания "Наша Ніва", под прикрытием этой проверки будет проводиться скрытая мобилизация.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Беларусь, Генштаб ВСУ, война России против Украины
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