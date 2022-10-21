В двух районах Беларуси возле границы с Украиной запретили любую видеосъемку – Генштаб ВСУ

"В Пинском и Столинском районах Республики Беларусь белорусскими спецслужбами ужесточаются режимно-административные меры. В частности, запрещено вести любую видеосъемку, включая использование автомобильных видеорегистраторов", — говорится в сообщении.

Также, по данным Генштаба ВСУ, в белорусских военных комиссариатах "продолжается работа по уточнению личных данных мужчин призывного возраста, акцентируется на готовности к вызову".

В целом в Украине на волынском направлении "обстановка остается без существенных изменений", подчеркнули украинские военные.

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