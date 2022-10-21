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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В двух районах Беларуси возле границы с Украиной запретили любую видеосъемку – Генштаб ВСУ

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В Беларуси ужесточают режимные меры, снимать запрещают
В Беларуси ужесточают режимные меры, снимать запрещают
Фото: pixabay.com

В расположенных возле границы с Украиной Пинском и Столинском районах Беларуси ужесточили режимные мероприятия. Об этом проинформировал 21 октября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"В Пинском и Столинском районах Республики Беларусь белорусскими спецслужбами ужесточаются режимно-административные меры. В частности, запрещено вести любую видеосъемку, включая использование автомобильных видеорегистраторов", — говорится в сообщении.

Также, по данным Генштаба ВСУ, в белорусских военных комиссариатах "продолжается работа по уточнению личных данных мужчин призывного возраста, акцентируется на готовности к вызову".

В целом в Украине на волынском направлении "обстановка остается без существенных изменений", подчеркнули украинские военные.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов. После этого с территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты и дроны-камикадзе.

Совету нацбезопасности и обороны Украины известно, что президент РФ Владимир Путин ежедневно оказывает давление на находящегося в Беларуси при власти с 1994 года Александра Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.

4 октября Лукашенко прямо признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства". Развертывание, по словам Лукашенко, началось 8 октября. Помощник министра обороны Беларуси по международному военному сотрудничеству Валерий Ревенко заявил, что в РБ прибудет около 9 тыс. российских военных.

11 октября Лукашенко объявил в Беларуси проверку боеготовности вооруженных сил. По данным белорусского издания "Наша Ніва", под прикрытием этой проверки будет проводиться скрытая мобилизация.

По данным американского Института исследования войны (ISW) на 20 октября, вероятность наступления оккупантов с территории Беларуси остается низкой.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Беларусь, автомобили, война, Генштаб ВСУ, мобилизация, призыв, спецслужбы, война России против Украины
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