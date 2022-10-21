Лукашенко заявил, что готовится к войне "25 лет минимум", но сейчас Беларуси "она не нужна"

На сегодняшний день – никакой войны, отметил Лукашенко (второй слева) Фото: president.gov.by

Лукашенко цитирует сайт президента Беларуси.

СМИ попросили политика прокомментировать сообщения о скрытой мобилизации в стране.

"Не обращайте внимания на этот вой, – отреагировал Лукашенко. – Мы сегодня никуда не собираемся идти… Если же кто-то придет с войной на белорусскую землю, то, естественно, что все встанут на защиту страны… Но на сегодняшний день – никакой войны. Нам она не нужна".

Лукашенко добавил, что он "готовится к войне 25 лет минимум".

"Не я придумал: хочешь мира – готовься к войне", – пояснил он.

В Генштабе ВСУ заявили 20 октября, что угроза возобновления наступления России со стороны Беларуси растет.

21 октября ВСУ опубликовали видеообращение к белорусскому народу и личному составу армии Беларуси с призывом не втягиваться в "грязную войну" РФ против Украины.

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