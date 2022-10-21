ГОРДОН
 
 
МИР

Лукашенко заявил, что готовится к войне "25 лет минимум", но сейчас Беларуси "она не нужна"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На сегодняшний день никакой войны, отметил Лукашенко (второй слева)
На сегодняшний день – никакой войны, отметил Лукашенко (второй слева)
Фото: president.gov.by

Беларуси в настоящее время никакая война не нужна. Об этом 21 октября на общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области сказал журналистам Александр Лукашенко, который называет себя главой Белорусского государства.

Лукашенко цитирует сайт президента Беларуси.

СМИ попросили политика прокомментировать сообщения о скрытой мобилизации в стране.

"Не обращайте внимания на этот вой, – отреагировал Лукашенко. – Мы сегодня никуда не собираемся идти… Если же кто-то придет с войной на белорусскую землю, то, естественно, что все встанут на защиту страны… Но на сегодняшний день – никакой войны. Нам она не нужна".

Лукашенко добавил, что он "готовится к войне 25 лет минимум".

"Не я придумал: хочешь мира – готовься к войне", – пояснил он.

В Генштабе ВСУ заявили 20 октября, что угроза возобновления наступления России со стороны Беларуси растет.

21 октября ВСУ опубликовали видеообращение к белорусскому народу и личному составу армии Беларуси с призывом не втягиваться в "грязную войну" РФ против Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов. После этого с территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты.

Совету нацбезопасности и обороны Украины известно, что президент РФ Владимир Путин ежедневно оказывает давление на Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.

4 октября Лукашенко прямо признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства". Развертывание, по словам Лукашенко, началось 8 октября. Помощник министра обороны Беларуси по международному военному сотрудничеству Валерий Ревенко заявил, что в РБ прибудет около 9 тыс. российских военных.

11 октября Лукашенко объявил в Беларуси проверку боеготовности вооруженных сил. По данным белорусского издания "Наша Ніва", под прикрытием этой проверки будет проводиться скрытая мобилизация.

По данным американского Института исследования войны (ISW), вероятность наступления оккупантов с территории Беларуси остается низкой.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, война, мобилизация, угрозы, президент
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
В Генштабе ВСУ заявили 20 октября, что угроза возобновления наступления России со стороны Беларуси растет
ВОЙНА В УКРАИНЕ
Аналитики ISW считают низкой вероятность наступления оккупантов с территории Беларуси
Сегодня 15.32
Лукашенко (в центре) 21 октября посетил общевойсковой полигон Обуз-Лесновский в Брестской области
Лукашенко: Должен приоткрыть секрет – СБУ два дня назад попросила о встрече с белорусской спецслужбой
Сегодня 15.13
Руководство Беларуси собирается вовлечь белорусский народ в грязную войну против Украины, отметили в ВСУ
ВОЙНА В УКРАИНЕ
"Если армия Беларуси поддержит агрессию РФ – мы ответим". ВСУ записали обращение к белорусскому народу, призвав не выполнять преступные приказы руководства страны
Сегодня 13.43
По информации британской разведки, силы Беларуси, скорее всего, сохраняют минимальные возможности для проведения сложных операций
Россия вряд ли перебросила большое количество дополнительных войск в Беларусь – британская разведка
Сегодня 11.06
Угроза возобновления наступления России со стороны Беларуси растет, отметил Громов
ВОЙНА В УКРАИНЕ
В случае открытия оккупантами "второго фронта" со стороны Беларуси ВСУ будут готовы к "адекватному ответу" – Генштаб ВСУ
Вчера 15.39
Направление наступления оккупантов может быть изменено на запад белорусско-украинской границы, отметил Громов
ВОЙНА В УКРАИНЕ
Угроза возобновления наступления России со стороны Беларуси растет – Генштаб ВСУ
Вчера 15.19
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Российские власти проверят Брежневу на "экстремизм", Telegram-канал
  Российские власти проверят Брежневу на "экстремизм", Telegram-канал
  "Валєра Залужний – такий крутий, такий потужний". Автор хита "По кайфу" Кензов посвятил новую песню главнокомандующему ВСУ. Аудио
  "Валєра Залужний – такий крутий, такий потужний". Автор хита "По кайфу" Кензов посвятил новую песню главнокомандующему ВСУ. Аудио
  "Лично я с ней общаться больше не буду никогда". Чмерковский про уехавшую в Россию и сменившую гражданство Денисову
  "Лично я с ней общаться больше не буду никогда". Чмерковский про уехавшую в Россию и сменившую гражданство Денисову
В Украину прибыл американский ведущий Леттерман
В Украину прибыл американский ведущий Леттерман
Ефросинина с мужем отпраздновали годовщину брака
Ефросинина с мужем отпраздновали годовщину брака
"Цинично пытаются закрыть рот". Полякова после атаки российских ботов на свою страницу в Instagram обратилась за помощью к министру Федорову
"Цинично пытаются закрыть рот". Полякова после атаки российских ботов на свою страницу в Instagram обратилась за помощью к министру Федорову
Лану Дель Рей обокрали в Лос-Анджелесе, и она обратилась к поклонникам
Лану Дель Рей обокрали в Лос-Анджелесе, и она обратилась к поклонникам
"Самый большой плевок в лицо врага". Андре Тан рассказал, уместна ли радость во время войны
"Самый большой плевок в лицо врага". Андре Тан рассказал, уместна ли радость во время войны
Хантингтон-Уайтли показала, как подросли ее дети от Стейтема
Хантингтон-Уайтли показала, как подросли ее дети от Стейтема
Мейхер показала внутреннюю часть бедер перед камерой. Видео
Мейхер показала внутреннюю часть бедер перед камерой. Видео
  "Это что-то невероятное", "Последний кадр хочу на заставку". Kalush Orchestra и The Rasmus записали песню In The Shadows of Ukraine. Видео
  "Это что-то невероятное", "Последний кадр хочу на заставку". Kalush Orchestra и The Rasmus записали песню In The Shadows of Ukraine. Видео
Balenciaga прекратил сотрудничество с Канье Уэстом
Balenciaga прекратил сотрудничество с Канье Уэстом
Галкин обратился к американской публике
Галкин обратился к американской публике
"Вау, секси!", "Горячая". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук засветила бюст крупным планом
"Вау, секси!", "Горячая". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук засветила бюст крупным планом
Спейси признан невиновным по делу о сексуальных домогательствах к несовершеннолетнему
Спейси признан невиновным по делу о сексуальных домогательствах к несовершеннолетнему
Бывшая жена Кличко показала, каким стал ее профиль после отказа от фамилии экс-супруга
Бывшая жена Кличко показала, каким стал ее профиль после отказа от фамилии экс-супруга
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
35-летняя жена 47-летнего Арестовича показала, как выглядела до знакомства с ним (421568)
2
"То, что стесняются озвучить Дугин и Путин, доверили озвучить дурачку". Невзоров высказался о коллаборанте Стремоусове (304991)
3
В сети обратили внимание на иллюстрации в кабинете Залужного, которые жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила своему мужу. Фото (245687)
4
"Оставляю имя Натальи Кличко в истории". Экс-супруга мэра Киева заявила, что после развода отказалась от его фамилии (129998)
5
Больше не Вера Брежнева. Экс-солистка "ВИА Гры" презентовала песню на украинском языке под новым сценическим псевдонимом. Видео (99203)
6
"Надеюсь, вернусь к нормальной жизни". 27-летняя Grosu перенесла операцию, которая длилась три с половиной часа (87713)
7
Никитюк в свой день рождения обнародовала снимки в облегающем платье, показав фигуру сзади (70837)
8
"Помолодела", "Таешь на глазах". В сети обсуждают новый снимок 31-летней alyona alyona, которая похудела на 20 кг. Фото до и после (47974)
 
 
 
 