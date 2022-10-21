Лукашенко: Должен приоткрыть секрет – СБУ два дня назад попросила о встрече с белорусской спецслужбой

Об этом 21 октября на общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области сообщил журналистам Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, его в Telegram цитирует БЕЛТА.

"Должен приоткрыть секрет, инсайд: это же СБУ два дня назад попросила о встрече наших специалистов. Я говорю: хорошо, давайте встречаться, какие вопросы", – сказал Лукашенко.

Он отметил, что наиболее важные темы всегда обсуждаются непублично.

21 октября ВСУ опубликовали видеообращение к белорусскому народу и личному составу армии Беларуси с призывом не втягиваться в "грязную войну" РФ против Украины.