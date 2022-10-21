Лукашенко: Должен приоткрыть секрет – СБУ два дня назад попросила о встрече с белорусской спецслужбой

Об этом 21 октября на общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области сообщил журналистам Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, его в Telegram цитирует БЕЛТА.
"Должен приоткрыть секрет, инсайд: это же СБУ два дня назад попросила о встрече наших специалистов. Я говорю: хорошо, давайте встречаться, какие вопросы", – сказал Лукашенко.
Он отметил, что наиболее важные темы всегда обсуждаются непублично.
21 октября ВСУ опубликовали видеообращение к белорусскому народу и личному составу армии Беларуси с призывом не втягиваться в "грязную войну" РФ против Украины.
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов. После этого с территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты.
Совету нацбезопасности и обороны Украины известно, что президент РФ Владимир Путин ежедневно оказывает давление на Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.
4 октября Лукашенко прямо признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства". Развертывание, по словам Лукашенко, началось 8 октября. Помощник министра обороны Беларуси по международному военному сотрудничеству Валерий Ревенко заявил, что в РБ прибудет около 9 тыс. российских военных.
11 октября Лукашенко объявил в Беларуси проверку боеготовности вооруженных сил. По данным белорусского издания "Наша Ніва", под прикрытием этой проверки будет проводиться скрытая мобилизация.
В Генштабе ВСУ заявили 20 октября, что угроза возобновления наступления России со стороны Беларуси растет.