В Беларуси заявили, что Запад готовится к "захватнической войне" против нее и РФ

Он отметил, что во время этих подготовок "отрабатываются вопросы создания наступательных группировок и применения войск на российском и белорусском направлениях".

По словам Хренина, с начала года Запад провел более 40 учений, в которых было задействовано свыше 100 тыс. человек. Он отметил, что "ведутся приготовления к захватнической войне", где Беларусь и Россия "позиционируются в качестве вероятного противника".

Как сообщило БЕЛТА, цитируя Хренина, к "необоронительной войне" готовится и Польша. Кроме того, по его мнению, угрозу безопасности Беларуси несет также война в Украине, отметило агентство. Он считает, что возможны "вооруженные провокации и приграничные инциденты".

В то же время на военный аэродром в Зябровке (Беларусь) недалеко от границы с Украиной прибывают российские войска, сообщало "Радыё Свабода". Кроме того, в небо поднялись истребители для "планового патрулирования". В Генштабе Вооруженных сил Украины заявили, что растет угроза возобновления наступления России со стороны Беларуси. Замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов отметил, что наступление может быть совершено на запад белорусско-украинской границы для "перерезания основных логистических артерий" поставки вооружения и военной техники Украине от стран-партнеров.