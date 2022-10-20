В Беларуси заявили, что Запад готовится к "захватнической войне" против нее и РФ

Он отметил, что во время этих подготовок "отрабатываются вопросы создания наступательных группировок и применения войск на российском и белорусском направлениях".
По словам Хренина, с начала года Запад провел более 40 учений, в которых было задействовано свыше 100 тыс. человек. Он отметил, что "ведутся приготовления к захватнической войне", где Беларусь и Россия "позиционируются в качестве вероятного противника".
Как сообщило БЕЛТА, цитируя Хренина, к "необоронительной войне" готовится и Польша. Кроме того, по его мнению, угрозу безопасности Беларуси несет также война в Украине, отметило агентство. Он считает, что возможны "вооруженные провокации и приграничные инциденты".
В то же время на военный аэродром в Зябровке (Беларусь) недалеко от границы с Украиной прибывают российские войска, сообщало "Радыё Свабода". Кроме того, в небо поднялись истребители для "планового патрулирования". В Генштабе Вооруженных сил Украины заявили, что растет угроза возобновления наступления России со стороны Беларуси. Замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов отметил, что наступление может быть совершено на запад белорусско-украинской границы для "перерезания основных логистических артерий" поставки вооружения и военной техники Украине от стран-партнеров.
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов. После этого с территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты.
Совету нацбезопасности и обороны Украины известно, что президент России Владимир Путин ежедневно оказывает давление на считающего себя главой Белорусского государства Александра Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.
4 октября Лукашенко прямо признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства". Развертывание, по словам Лукашенко, началось 8 октября.