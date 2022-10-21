"Если армия Беларуси поддержит агрессию РФ – мы ответим". ВСУ записали обращение к белорусскому народу, призвав не выполнять преступные приказы руководства страны

В обнародованном видео говорится, что народы Украины и Беларуси веками связывала дружба и добрососедские отношения – "много раз в нашей истории мы боролись против общих врагов, всегда поддерживали друг друга".

"Сегодня ваше руководство готовится присоединиться к российской вооруженной агрессии против Украины, собирается вовлечь белорусский народ в грязную войну", – указывается в обращении.

Отмечается, что под видом проверок "началась скрытая мобилизация граждан Беларуси для комплектования общей с РФ группировки на границе с Украиной".

Украина никогда не угрожала и сегодня не угрожает Беларуси, подчеркнули в ВСУ.

"С 24 февраля территория вашего государства используется для нанесения ракетных, авиационных и артиллерийских ударов по территории Украины. Через территорию Беларуси совершилось наступление на Киев. Украина до сих пор не ответила на подобные агрессивные действия. Дружбу между нашими народами мы ценим выше возможности ответить на преступные решения вашего руководства, – сказано в обращении. – В своих заявлениях… [считающий себя президентом Беларуси] Александр Лукашенко говорит о несуществующих военных угрозах и о готовности к превентивным действиям. Очевидно, что этим он пытается прикрыть возможность вступления вашей страны в войну против Украины".

В ВСУ добавили, что приказ наступать на Украину получит совместная группировка РФ и Беларуси.

"И даже если белорусские военнослужащие откажутся воевать против братского украинского народа, российская часть совместной группировки может потянуть их за собой. Если армия Беларуси поддержит российскую агрессию, мы ответим. Ответим так же жестко, как отвечаем всем оккупантам на территории Украины, с использованием всего арсенала вооружений, с нанесением ударов по военным объектам на территории вашей страны", – заявили в ВСУ.

При этом в обращении указывается, что украинцы "не хотят этого".

"Мы призываем всех граждан Беларуси не выполнять приказы вашего руководства о вступлении в войну против Украины, которые являются преступлением согласно Конституции Республики Беларусь и норм международного права. Мы призываем вас не разделять ответственность за военные преступления, уже совершенные российской армией в Украине. Мы призываем вас не хоронить ваших сыновей, мужей, отцов, братьев, погибших за амбиции и страх [президента РФ Владимира] Путина и Лукашенко потерять свою власть", – подчеркивается в обращении.

Диктаторы уходят в небытие, а военные преступники "так или иначе оказываются на скамье подсудимых", акцентировали ВСУ.

"Стены падают и кремлевская тоже не вечна. Империи рушатся, остаются народы, обычные люди, которые могут быть друзьями, а могут – врагами. Как будет – зависит не от Лукашенко и Путина, а зависит от каждого из вас. Если же вас каким-то образом заставят пересечь белорусско-украинскую границу с оружием в руках, не применяйте свое оружие. Остановитесь, опустите стволы вниз и подождите представителей Вооруженных сил Украины. В этом случае никто по вам стрелять не будет. Бог и правда с Украиной, а вам нужно сделать правильный выбор. Мы уверены, что вы его сделаете", – заявили в ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)