Замкомандира полка Калиновского Кабанчук: Белорусские ватники в ступоре – у них на глазах рухнул миф о второй армии мира, русском мире и непобедимости Путина

"Как и везде, общество не однородное. Но проблема в том, что белорусское общество находится в российском информационном поле. Конечно, там не так промываются мозги, как в России, но и среди белорусов есть те, кто слепо верят пропаганде. Чтобы вы понимали, эти бесноватые киселевы, соловьевы каждый день на белорусском ТВ. Представляете, что они несут? Мы, насколько можем, сканируем общественное мнение внутри страны, в том числе белорусских военных, – все же подавляющее большинство не хочет никакой войны и тем более войны с Украиной. Белорусов в принципе слово "война" пугает. Это на генетическом уровне заложено – столько войн прокатилось через Беларусь, что для народа это страшно", – рассказал Кабанчук.

По его мнению, провал российской армии весной и бегство из-под Киева впечатлили не только белорусских военных, но и гражданское население в Беларуси.

"Весь YouTube, весь интернет был заполнен картинками сожженной разбитой техники. В этом плане украинцы выиграли информационную войну. Никакие другие доводы и разговоры не убедили бы белорусских военных лучше, чем эти картинки горящих военных колонн. Теперь есть информация, что победно-бравурные настроения, которые были в начале вторжения в Беларуси, сменились упадничеством. Они увидели поражение российской армии в Украине. Большинство белорусских ватников в ступоре – у них голова была забита киселевщиной, а сейчас они просто дезориентированы. У них на глазах рухнул миф о "второй армии мира", о "русском мире", о непобедимости Путина", – отметил Кабанчук.

Замкомандира полка Калиновского Кабанчук: Падение режима Лукашенко может привести к эффекту домино – парад суверенитетов, выход регионов из состава РФ. Полный текст интервью